Una serie de polémicas ha generado una publicación que el cantante Arcangel realizó en redes sociales, en la cual sostuvo que: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cu… el las redes sociales por likes”.

La primera artista que respondió estas declaraciones fue la brasileña Anitta: “¿puedes tú utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios culos en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”.

Horas más tarde quien tomó la palabra fue la influencer chileno/canadiense Vesta Lugg, quien a través de sus redes sociales reprochó los dichos del cantante de trap.

“Mi culo es mío. El culo de mi compañera es de ella. Me da asco, asco la definición de ‘dama’, que por consecuencia, da a entender que hay ‘ciertas mujeres’ que merecen respeto y otra que no. Que mostrar o no mostrar el culo me hace mejor o peor persona”, indicó.

“Por esto seguimos marchando y gritando, porque el género está siendo condicionado a actuar solo cuanto plazca al hombre, y cuando lo hacemos por nuestra cuenta, nuestra calidad humana es reducida a ‘le daría todo los likes, ojalá con la boca, a ese culo”, continuó.

“Asco me da que alguien con una plataforma tan relevante me diga que no merezco respeto. Soy Mujer y tengo culo. Merezco respeto. Mi compañera tiene culo y merece respeto. Merecemos todas respeto”, concluyó la también cantante.

Hay que señalar que, posteriormente, Arcángel explicó sus dichos a través de Instagram, aunque esta situación no dejó del todo conformes a sus seguidoras.

“Una pequeña explicación aquí: yo ya he aprendido muchas cosas… Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres, me refería a una historia personal… A la mujer seria, decente, trabajadora que haya sentido que yo le falte el respeto con mis comentarios, es de hombre pedir disculpas”, inició.

“Yo no me refería a ese tipo de dama respetable, que se merece un respeto obligatoriamente. A esas madres, primas, amigas, colegas, compañeras de lo que sea. Me refería a cierto tipo de mujeres. Pero es cierto: al final todas son mujeres y merecen respeto. Nunca está de más pedir disculpas”, continuó.