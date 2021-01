La modelo y ganadora de la primera temporada de Master Chef (Canal 13), Daniela Castro, ha sido blanco de críticas luego de decir que el body positive es una “excusa” para muchas personas para descuidar su cuerpo. Algunos, incluso, la tildaron de “gordofóbica”.

Todo comenzó luego que la influencer, a través de Instagram, publicara una Historia con preguntas abiertas al público. Uno de sus seguidores le preguntó qué opinaba sobre el body positive, una corriente que se ha vuelto tendencia en las redes sociales y que consiste en aceptar el físico tal cual es. Cuerpo en positivo, es su traducción.

La respuesta de Castro fue “creo que en Chile está súper manoseado el body positive y lo usan como una excusa para dejarse de lado, para alimentarse mal y para conformarnos sin hacer esfuerzos por quienes queremos y podemos ser”.

Agregó que “el body positive para mí tiene que ver con amar las diferencias de nuestros cuerpos (…) eso no tiene que ver con justificar comer mal, por eso digo que acá se manosea y he visto cómo lo utilizan como una manera de esconder o justififcar lo que ellas mismas”.

Esas frases le valieron cientos de críticas a la modelo e, incluso, en Twitter su nombre se transformó en tendencia durante largas horas del domingo. Recibió réplicas de otros influencers, quienes abordan la autoestima de sus seguidores y los ayudan a quererse tal cual son.

En conversación con BioBioChile, Castro se explicó y aclaró que, para ella, “el body positive tiene que ver con aceptar todos nuestros cuerpos, las diferencias, las manchas en la piel. Todas vivimos con cuerpos diferentes y todas vamos a vivir con él toda la vida (…) abarca un grupo que va más allá de las plus size (talla grande) y es algo de hombres y mujeres”.

La polémica creció más luego que Castro cuestionara a mujeres que la criticaron por sus dichos, apelando a la sororidad entre feministas.

“Claramente fue un malentendido”, añadió. Esto, dijo, debido a que otra persona en las redes -a quien prefirió no identificar- comenzó a comentar su estilo de vida y se enojó. “Yo respondí mi opinión, respetuosamente como siempre”, dijo. “Empezó a hacer análisis de mí como persona, diciendo que yo tengo problemas, que estoy enferma, que no es primera vez que lo hago (…) Ahí me enojé”.

El problema, según ella, fue que lanzó “a todo el público mi enojo cuando debió ser sólo hacia ella”. “Mi error fue haber reaccionado mal con la gente, cuando yo debí haberle escrito sólo a una persona y creer que todos son como ellas que andan hablando mal de mí, como lo han estado haciendo muchas personas que dicen ser feministas o sororas”, agregó.

Su análisis indicó que “lamentablemente en Chile, el body positive se relaciona sólo con el plus size, pero también hay gente que sufre por no poder subir de peso. También hay gente que hace mucho deporte y aparenta estar saludable, pero lo que tienen es una obsesión con el deporte. A eso voy cuando digo que está manoseado.

“Se manosean ciertos términos y se pierde el foco de cada concepto”, cerró.

En Instagram, Castro escribió que “después de reflexionar sobre este tema y las reacciones que mis comentarios provocaron, quiero pedir disculpas si me equivoqué y no especifiqué que estas se trataron por lo que yo estoy viviendo con mi cuerpo, mis cambios y mi historia”.

“Fue la rabia e impotencia de que alguien estuviera hablando de mí con autoridad y analizándome (…) haciendo conmigo lo que no le gusta que hagan con ella”, tipeó en otro post.

Con todo, reconoció que “muy mal meter a todas y todos en el mismo saco, generalizar por la desinformación de una (persona). Por eso mis disculpas, ustedes no tienen la culpa de mi mala expresión”, finalizó.