Tras un año que muchos querrán olvidar, hace algunos días comenzamos el 2021, un nuevo comienzo para varias personas que pretenden dejar atrás todo lo malo de los últimos meses.

Este año también se celebrarán varios aniversarios en el mundo del espectáculo, muchos de los cuales ni siquiera te habrás percatado.

Por ejemplo, ¿sabía que On The Floor, el hit de Jennifer Lopez y Pitbull cumple una década en los próximos meses?

Bueno, no es la única. Revisa aquí algunos otros ejemplos:

We are young – Fun y Janelle Monáe

La canción está coescrita por Jack Antonoff, Andrew Dost, Nathaniel Ruess y Jeffrey Bhasker, fue lanzada el 20 de septiembre de 2011, y es parte del album Some Nights (2012).

Love You Like A Love Song – Selena Gomez y The Scene

Lanzado el 17 de enero de 2011, el tema pertenece al tercer álbum de la artista When the Sun Goes Down (2011).

Hold It Against Me – Britney Spears

Estrenada el 10 de enero de 2011, la canción es parte de su séptimo álbum de estudio, Femme Fatale (2011).

Levels – Avicii

Lanzada el 28 de octubre de 2011, fue estrenada en Universal Music Group en iTunes.

Price Tag – Jessie J ft. B.o.B

El tema vio la luz el 31 de enero de 2011, perteneciente al primer álbum de estudio de Jessie, Who You Are.

Paradise – Coldplay

Es el segundo sencillo del quinto álbum de estudio de la banda y debutó en las estaciones de radio el 12 de septiembre de 2011 en The Chris Moyles Show (BBC Radio 1).

Run the World (Girls) – Beyoncé

El tema se filtró en Internet el 18 de abril de 2011, pero fue publicada más tarde el 21 de abril de 2011, como primer sencillo de su cuarto trabajo de estudio.

We Found Love – Rihanna ft. Calvin Harri

“We Found Love” se estrenó el 22 de septiembre de 2011 en la estación de radio Capital FM en el Reino Unido y estuvo disponible para su descarga el mismo día que el sencillo principal de Talk That Talk.