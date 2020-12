Camila Recabarren sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales al dar a conocer su nuevo look.

Tal como se puede apreciar en las imágenes que subió a su Instagram, la ex chica reality se rapó, dejando en un tono platinado su corta cabellera.

Eso sí, este cambio no es producto del azar; según explicó la propia comunicadora, lo hizo especialmente para el videoclip del nuevo tema de Luis Jara junto al puertorriqueño O’Daniel.

Recabarren contó en conversación con La Cuarta que desde hace tiempo venía con la idea de raparse, y vio en el video musical una buena oportunidad para hacerlo. Una vez que se lo propuso a Jara, éste aceptó de inmediato.

“Se lo ofrecí a Lucho en la primera reunión que tuvimos ¡Le encantó! Lo que él quiere es que me sienta libre en el video”, indicó.

“Y para mí, raparme es súper liberador. Es bacán que él escuche a los demás, incluso a todo mi equipo. En serio somos súper vanguardistas”, agregó.

De acuerdo a la influencer, protagonizar este videoclip será todo un desafío, principalmente ya que siente que bailar no es su fuerte.

“Acá me pondré full a prueba con la sensualidad. De hecho, este proyecto es la razón porque no he podido viajar al valle, y eso que extraño mucho a mis mascotas”, sostuvo.

Por su parte, Lucho Jara aseveró que eligió a Recabarren para el video ya que “representa muy bien la libertad en una mujer”.

“Por eso nosotros le dimos la opción de que haga lo que quiera, y cuando nos ofreció el rapado, me pareció que representaba la libertad y un aporte estético tremendo para el video”, sostuvo.