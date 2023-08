Una nueva pareja de celebridades se ha formado en el mundo del K-pop y los K-dramas, luego de que fuesen fotografiados por la prensa coreana: Jisoo, del famoso grupo Blackpink, y el actor Ahn Bo-hyun han confirmado su romance.

La noticia fue primero dada a conocer por Dispatch, medio coreano conocido por paparazear a parejas de famosos del país y dar a conocer sus romances.

El portal publicó fotografías de Jisoo y Bo-hyun saliendo del edificio donde ella vive, y afirmaron que, según sus fuentes, estaban en una relación.

El romance fue confirmado posteriormente por la agencia de Blackpink, YG Entertainment.

“Actualmente, están en la fase de conocerse mutuamente. Apreciaríamos si les dan su cariñoso apoyo y comprensión”, fue la escueta declaración de la compañía, informó el periódico Korea Times.

La agencia del actor, FN Entertainment, ratificó la declaración.

Cabe mencionar que Jisoo tiene una extensa carrera como artista en la industria del K-pop, y también ha incursionado en la actuación: el año pasado protagonizó Snowdrop, serie que puede verse por el streaming Star+ en Latinoamérica.

En tanto, Ahn Bo-hyun se desarrolla como modelo y actor de series coreanas (K-dramas) desde 2007. Algunos de los más recientes son See You in My 19th Life (2023), Military Prosecutor Doberman (2022), Yumi’s Cells (2021) y Itaewon Class (2020).