La esperada serie surcoreana (K-drama) Snowdrop, protagonizado por la Jisoo, integrante del famoso grupo de K-pop Blackpink, se estrenará en Latinoamérica este miércoles 9 de febrero, por medio de Star+, streaming hermano de Disney+.

La serie, cuya emisión finalizó hace pocas semanas en Corea del Sur, fue centro de una gran polémica en su país natal, debido a que muchos acusaron, cuando comenzó a transmitirse, que distorsionaba la historia del movimiento estudiantil surcoreano que luchó por la democracia en la década de los 80, restándole mérito a sus logros, entre otros datos inexactos presentes en la trama.

No obstante, la producción negó dichas acusaciones y afirmó que a medida que se desarrollara el argumento, se explicarían las imprecisiones. Pese a la controversia, no se suspendió su emisión y logró mejorar su nivel de audiencia, en particular gracias a su popularidad en otros países de Asia.

La sinopsis de Snowdrop, que es coprotagonizado por Jung Hae-In (La frecuencia del amor; Mientras dormías) junto a Jisoo, es la siguiente, informa Star+:

Cuando un hombre totalmente ensangrentado (Jung Hae-In) irrumpe en el dormitorio de una universidad para mujeres en Seúl, Corea del Sur, Eun Yeong-ro (Jisoo) irá en contra de lo que le dicta el sentido común y se arriesgará a que la expulsen para ocultar al hombre de sus atacantes y curar sus heridas. Sin saberlo Yeong-ro, Jung Hae-In oculta un espantoso secreto que podría poner en peligro a sus amigas y a su familia, y los jóvenes amantes deberán trabajar juntos para superar los obstáculos.

La serie, que marca el debut de Jisoo como actriz, está compuesta por 16 episodios que se emitirán cada miércoles, a excepción de este 9 de febrero, en que se liberarán los dos primeros capítulos.

Cabe recordar que mientras era emitido en Corea del Sur, una de las actrices secundarias, Kim Mi Soo, murió a sus 29 años, por causas no reveladas públicamente.

Snowdrop está escrita por Yoo Hyun-mi y dirigida por Jo Hyun-tak, la dupla detrás de la serie de suspenso Sky Castle (2018).