Jung Kook está acaparando éxito con su nuevo single Seven, como parte de sus actividades en solitario en medio de la pausa que se ha tomado BTS.

Recordemos que el grupo de K-pop no está realizando actividades en conjunto porque múltiples integrantes están realizando, o van a realizar, el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Seven, realizada en colaboración con la rapera estadounidense Latto, fue lanzada el 14 de julio y, tras dos semanas, continúa sonando con fuerza en redes sociales.

Gracias a su popularidad, ha roto numerosos récords en la plataforma de streaming Spotify y en los prestigiosos rankings de música de Billboard.

Desde su lanzamiento, Seven de Jung Kook lidera las canciones más escuchadas a nivel global en Spotify, superando a artistas como Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Bad Bunny.

Este 28 de julio continúa en el primer lugar, tal como puedes comprobar al buscar la playlist “Top canciones global” en tu app de Spotify.

Pero eso no es lo único: también rompió un récord que, hasta ahora, pertenecía a la cantante Miley Cyrus y su hit Flowers.

Y es que Seven se convirtió en la canción que ha superado con más rapidez las 100 millones de reproducciones en la historia de Spotify, logrando esa marca en menos de 6 días.

#JungKook and @Latto's "Seven" officially becomes the fastest song to surpass 100 million streams in Spotify history, the first to hit the milestone in under 6 days. pic.twitter.com/SfQQpcVR5V

— chart data (@chartdata) July 20, 2023