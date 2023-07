Do It Like That es el nuevo sencillo colaborativo, siendo la primera canción que TXT graba en Estados Unidos.

El grupo de K-pop, Tomorrow X Together, más conocido como TXT, se unieron al famoso trío, Jonas Brothers, para una colaboración Do It Like That, ya disponible en todas las plataformas digitales.

Producida por el megaproductor Ryan Tedder, explora la emoción del romance de verano, con las voces combinadas de las dos bandas icónicas, junto con una letra pegajosa..

TXT está compuesto por Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Hueningkai, mientras que los Jonas Brothers los integran Kevin, Joe y Nick Jonas.

Sobre la colaboración, Yeonjun expresó que “crecí escuchando la música de los Jonas Brothers, así que es muy surrealista que tuviéramos la oportunidad de colaborar con ellos en esta canción. Do It Like That tiene una melodía contagiosa que hará que todos quieran cantar”.

“Do It Like That es la primera canción que grabamos en Estados Unidos. Así que fue una experiencia nueva y emocionante”, dijo Beomgyu, quien también describió al sencillo como “una canción perfecta para escuchar mientras viajas en carretera”.

El sencillo colaborativo llegó acompañado de un video musical con ambas bandas.