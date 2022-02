Nunca antes un grupo de K-pop había conseguido este récord en YouTube: Blackpink logró que un video coreográfico sobrepasara las mil millones de reproducciones. Se trata de How You Like That (dance performance video).

Blackpink es uno de los grupos de K-pop que domina en YouTube y ahora ha logrado un nuevo récord, inédito en el género, gracias a How You Like That.

Su video para ese single, pero en su versión dance performance, es decir, sólo mostrando la coreografía, sobrepasó las mil millones de reproducciones.

Es usual que los grupos de K-pop publiquen videos con su coreografía, ya que a los fans les gusta aprender los bailes, pero es la primera vez que una versión performance supera las mil millones de vistas, reportó el periódico surcoreano The Korea Times.

Esto ocurrió el lunes, anunció la agencia de Blackpink, YG Entertainment.

Se trata del sexto video de Blackpink que sobrepasa mil millones de visitas en la plataforma, pues cinco de sus videos musicales también han pasado esa destacada marca.

Ddu-du Ddu-du es su video musical más visto, con 1,8 mil millones de reproducciones, luego Kill This Love con 1,5 mil millones, Boombayah con 1,3 mil millones, As If It’s Your Last con 1,1 mi millones y How You Like That (MV) con mil millones.