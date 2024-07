La serie "House of the Dragon" está realizando cambios en la adaptación de la "Danza de Dragones" respecto al libro "Fire and Blood", lo que anticipa posibles variaciones en la trama. Con la segunda temporada en curso, se especula sobre la extensión de la guerra civil Targaryen y la introducción de nuevos personajes clave. Se espera más acción y menos intriga, con el posible desarrollo de batallas importantes y la participación de los "dragonseeds". Se sugiere que cada temporada pueda mostrar un nuevo ocupante del Trono de Hierro, mientras se anticipan posibles conflictos y giros dramáticos en los episodios restantes.

Pese a que “House of the Dragon” (“Casa del Dragón) se está apegando bastante al canon, son ya varios los cambios que han hecho a cómo ocurre la Danza de Dragones en “Fire and Blood” (“Fuego y Sangre”).

Sin embargo, en base a lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos empezar a especular sobre lo que pasará el resto de esta segunda temporada.

Siempre pensando en términos de mera especulación, pues así como hay sucesos que han sido ignorados por los guionistas -y otros añadidos-, también hay algunos que fueron retrasados o adelantados según lo que han visto necesario para mantener cierto ritmo en la serie.

De hecho, si bien preliminarmente toda la “guerra civil Targaryen” debería calzar perfectamente en tres o cuatro temporadas, por lo que se ha visto hasta este punto pueden estar perfectamente pensando en estirarla.

Sin spoilers

En primer lugar, vale la pena aclara que aunque en los tráilers se mostraba prominentemente el Norte y la temporada comenzó con Jace conociendo a Cregan Stark, no, no habrá más participación de este último. No solo porque en los libros es así, sino porque los directores mismos lo anticiparon.

Lo que sí puede ocurrir es que presenten a sus “Lobos del Invierno”, prometidos por el señor del Norte en su breve aparición.

Secundariamente, y si bien hasta este punto ha ido relativamente lento, hay que tener presente que esta temporada tendrá ocho episodios en vez de los tradicionales 10 que tuvo la anterior, así como todas las de Juego de Tronos.

Ello puede perfectamente ser porque lo que se viene requerirá mucho más presupuesto que lo habitual. De por sí, los dragones son una inversión significativa, motivo por el cual posiblemente aún hay muchos que no han sido mostrados, o que apenas han aparecido un par de segundos, pese a su relevancia.

Por ejemplo Sunfyre, de Aegon II, apenas ha tenido unos segundos en pantalla aunque será importantísimo muy pronto.

La guerra civil Targaryen es conocida como la “Danza de Dragones” no sólo en un sentido metafórico. Aún falta mucho por ver ahí.

Y en consecuencia, dado que veremos mucha más acción, la intriga que ha dominado los episodios hasta ahora asumirá un rol más secundario. Siempre clave, pero menos prominente.

Así, además de los protagonistas evidentes de pelo platinado, hay que prestar atención a la evolución de personajes como Criston Cole, a Alys Rivers -la mujer que Daemon se encontró en Harrenhall-, y a algunos que han estado introduciendo gradualmente, aparentemente sin mucho contexto ni propósito.

Específicamente, a los hermanos Addam y Alyn, que vimos en Dragonstone, además del herrero Hugh Hammer y de Ulf White, quien alardeaba de su sangre Targaryen en el más reciente capítulo, tienen un promisorio futuro por delante.

“Promisorio” bajo los estándares de Westeros, por supuesto.

Con spoilers (aunque sin decir quienes mueren)