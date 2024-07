Este domingo se estrena el cuarto episodio de la segunda temporada de la Casa del Dragón, en la cual, valga la redundancia, los dragones juegan un papel clave en la lucha por el Trono de Hierro.

La relación entre los dragones (bueno, wyverns, pero aquí le dicen dragones) y sus jinetes es un reflejo de las personalidades y objetivos de cada personaje, y su imprevisibilidad añade una capa extra de tensión y complejidad al conflicto, recordándonos que, en última instancia, los dragones son criaturas de poder incalculable y voluntad propia.

Sin embargo, ahora que Westeros está al borde de un sanguinario conflicto entre el Consejo Verde y el Consejo negro, luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra, respectivamente. Cada bando prepara a sus mejores guerreros: los dragones, los cuales prometen protagonizar algunos de los momentos más impactantes de la temporada.

Los dragones del Consejo negro

El Consejo negro está liderado por la reina Rhaenyra Targaryen y tienen la mayoría de los dragones presentados hasta ahora:

Syrax, de Rhaenyra Targaryen

Syrax, que debe su nombre a una Diosa de Valyria es una dragona amarilla, formidable y leal. Está profundamente vinculada a Rhaenyra, mostrando una devoción que refleja la fuerte conexión entre ambas.

Sin embargo, no es muy experimentada en combate, como la mayoría de los dragones.

Caraxes, de Daemon Targaryen

Conocido como el Anfíptero de Sangre, por su peculiar color rojo, es un dragón temible y curtido en batalla, con un cuerpo largo y serpentino.

Su relación con Daemon es intensa y agresiva, reflejando la naturaleza belicosa y estratégica del príncipe. Juntos forman un dúo letal.

Vermax, de Jacaerys Strong Velaryon

Un dragón color verde olivo joven y enérgico, Vermax está vinculado a Jacaerys, el hijo mayor de Rhaenyra. La relación entre ellos es de camaradería y crecimiento mutuo, ya que ambos se están formando en sus respectivos roles.

Sin embargo, por lo mismo, es aún joven e inexperimentado, al igual que su jinete.

Meleys, de Rhaenys Targaryen

Conocida como La Reina Roja, Meleys es una dragon vieja y poderosa, respetada por su inigualable velocidad y agilidad en el aire.

La conexión entre Rhaenys y Meleys es una de experiencia y sabiduría, aportando un equilibrio estratégico al Consejo Negro.

Moondancer, de Lady Baela Targaryen

Un dragón esbelto y veloz, Moondancer está vinculado a Baela, la hija de Daemon. Su relación es de armonía y reflejan una confianza mutua, con Baela aprovechando la agilidad de Moondancer para misiones rápidas y sorpresivas.

Sin embargo, es aún muy joven, con todos los problemas que ello implica.

Tyraxes, de Joffrey Strong Velaryon

Más pequeño que Vermax y Arrax, es el dragón del tercer hijo de Rhaenyra, pero apenas puede volar y aún es incapaz de combatir.

Aunque aún no ha sido mostrado en la serie, su existencia sí ha sido confirmada. Queda por ver su primera aparición.

Stormcloud, de Aegon Targaryen

No confundir con el rey Aegon II Targaryen, este hijo de Rhaenyra y Daemon también tiene su propio dragón en los libros.

Aún no lo muestran, así que no diré más que eso para no spoilear.

Los dragones del Consejo verde

El Consejo Verde, alineados con la reina madre Alicent Hightower y el rey Aegon II, tiene menos dragones, pero poseen una ventaja significativa con el dragón más grande:

Vhagar, de Aemond Targaryen

La dragona más antigua y grande con vida, más antigua que el reino mismo, Vhagar es una fuerza colosal de la naturaleza.

De color jade oscuro, es dos veces más grande que Caraxes, el dragón más grande de sus enemigos, y ha vivido incontables batallas. Sin embargo, su propio tamaño se vuelve una desventaja por cuanto le vuelve lento y difícil de maniobrar.

La relación entre Aemond y Vhagar es de dominio y poderío, reflejando la ambición y el deseo de supremacía del príncipe.

Sunfyre, de Aegon II Targaryen

Conocido por sus impresionantes escamas doradas, Sunfyre es un majestuoso dragón vinculado a Aegon II, el hijo mayor de Alicent.

Su relación simboliza el poder y su dorado despliegue es el símbolo con el que Aegon busca legitimarse como rey. Sin embargo, también está en el rango de los dragones jóvenes.

Dreamfyre, de Helaena Targaryen

Dreamfyre, montada por Helaena, es una hermosa y ágil dragona conocida por sus escamas azules y plateadas.

La conexión entre Helaena y Dreamfyre es de delicadeza y gracia, y es una de las dragonas más viejas del lote.

Tessarion, de Daeron Targaryen

Si bien no lo hemos visto en la serie, ya sabemos que el príncipe Daeron existe y está marchando desde Oldtown, la ciudad de los Hightower en The Reach, y por lo tanto es seguro asumir que Tessarion viene con él.

Esta dragona con colores cobalto y cobrizos, es la más joven entre las fuerzas Verdes con edad para combatir, siendo su mayor fortaleza su agilidad.

Los dragones “sin reclamar”

Más allá de los alineados con ambos bandos, hay varios dragones sin jinetes que serán importantes a futuro, como ya veremos. Asumiendo que la serie mantendrá los mismos que en el libro, estos serían los que estarían en juego y en edad de combatir.

Vermithor

A este ya lo vimos al final de la primera temporada, en una escena en que Daemon desciende a una caverna e ilumina un enorme dragón. Es nada menos que la antigua montura del rey Jaehaerys I, el sabio, y quien se sentó en el trono antes que Viserys I.

Un enorme y centenario dragón color bronce, sólo Vhagar le supera en tamaño. Su pequeña y olvidada escena vaticina importantes desarrollos a futuro.

Sheepstealer

Un dragón salvaje y marrón, es bastante mayor -debería tener casi 100 años- y debe su nombre a que le gusta robar ganado a los pobres granjeros, vive en Dragonstone, donde los “Negros” tienen su base.

Silverwing

Otrora montura de la reina Alyssane Targaryen, reina consorte del rey Jaehaerys I, ostenta colores plateados.

También de cerca de un siglo de vida, actualmente debe andar volando por ahí en Dragonstone.

Grey Ghost

Otro pálido dragón que ronda Dragonstone, pocas veces visto, suele evitar a los humanos y prefiere comer peces.

Al igual que Sheepstealer, jamás ha sido montado.

Cannibal

Salvaje. Más salvaje que todos. Negro como el carbón, y con brillantes ojos verdes, es el dragón más viejo entre los salvajes.

Su nombre delata su naturaleza: es conocido por alimentarse de los restos de otros dragones, y de sus huevos.

El próximo episodio de esta precuela a Juego de Tronos será estrenado este domingo a las 9 pm en HBO y Max.