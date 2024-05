Se filtraron las primeras imágenes de Bella Ramsey e Isabela Merced para la esperada segunda temporada de la serie The Last Of Us, que se estará grabando en Canadá hasta agosto.

Este fin de semana se filtraron las primeras imágenes de Bella Ramsey e Isabela Merced, como “Ellie” y “Dina” respectivamente, para la segunda temporada de la serie The Last Of Us, live action del reconocido videojuego que lleva el mismo nombre.

Recordemos que, Dina, es un personaje de la segunda temporada del juego que figura como el interés romántico de Ellie, la protagonista.

La primera temporada de la serie se estrenó a inicios de 2023 con un amplio éxito, incluyendo al actor chileno Pedro Pascal, como “Joel”, el co-protagonista de Ellie en la primera parte de la historia.

ELLIE E DINA EM SEATTLE 🔥#TheLastofUs pic.twitter.com/Am2U5B3J2S — Portal The Last of Us (@PortalTLOU) May 12, 2024

El rodaje comenzó en febrero de este año en Canadá, en la zona de Columbia Británica, para después trasladarse a Vancouver, mismas locaciones donde se ambientó el videojuego.

Por el momento, se espera que las grabaciones se mantengan hasta agosto y que algún primer adelanto de la serie caiga para fines de 2024.

Al elenco también se han sumado actores como Kaitlyn Dever, quien interpretará a “Abby”, que vendría siendo la enemiga de la protagonista; mientras que en roles segundarios también figuran Catherine O’Hara, Danny Ramirez, Ariela Barer, Tati Gabrielle, y Spencer Lord, cuyos roles se desconocen.

Por otro lado, se cree que la participación de Pedro Pascal en esta segunda parte será menor, puesto que a la fecha y en paralelo al rodaje de The Last Of Us, el actor se encuentra trabajando en otros proyectos.

Además, cabe señalar que su personaje muere casi al inicio de la segunda parte del juego, razón por la que sus escenas ya podrían estar grabadas, o en su defecto, le tomarán poco tiempo.