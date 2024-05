La icónica franquicia de ciencia ficción, "Star Wars", con 47 años de historia, cuenta con 11 películas y una extensa lista de series televisivas, novelas, videojuegos y cómics, tanto del canon actual como del antiguo "Legends". En el Día de Star Wars, celebrado el 4 de mayo por el juego de palabras "May the 4th", se destaca la sencillez de ingresar a la saga siguiendo el orden de estreno de las películas, todas disponibles en Disney+. Además, se detalla el orden cronológico de las películas, dividiendo la historia en la Antigua República, el Imperio Galáctico y la Primera Orden. Para los fanáticos más dedicados, se incluyen las series de televisión y se presenta una categorización oficial de las eras de Star Wars. Finalmente, se destaca la recomendación de ver la serie animada "Clone Wars", un verdadero arte.

Desde su estreno hace 47 años, “Star Wars” (o “La Guerra de las Galaxias” por aquí) ha acumulado 11 películas, sin contar “The Mandalorian & Grogu”, que llegaría a los cines en 2026 para sumarse a un orden ya extenso, y las incontables series televisivas, novelas, videojuegos, cómics, tanto del canon actual como del que ahora es conocido como “Legends” desde que Disney compró LucasArts.

Pero pese a todo, entrar en Star Wars no es difícil. De hecho, por algo es una de las mayores franquicias del mundo. Ya lo exageró Marshall en “How I Met your Mother”: “¡Las únicas personas en el universo que no han visto Star Wars son los personajes de Star Wars!”.

Así que en tal caso, si llegaste este artículo es porque eres un personaje de Star Wars que quiere comprender cómo hemos narrado tu historia en el cine, o tal vez eres amigo de un personaje de Star Wars y piensas sentarle en el sofá a maratonear sus historias.

Cualquiera sea el escenario, debes saber que hoy, 4 de mayo, sus fans en toda la galaxia conocida celebran lo que se conoce como el “Día de Star Wars”, todo debido a un juego de palabras en inglés. En inglés, el saludo jedi tradicional “Que la Fuerza esté contigo” se dice “May the Force be with you”, frase que suena similar a como se diría “Cuatro de Mayo”: “May the 4th”.

Una forma sencilla de ingresar a la saga, y recomendada por muchos fanáticos, es simplemente mirar las películas por su orden de estreno. De esta forma, se puede seguir la historia de la misma forma que lo han hecho quienes ven la saga desde sus comienzos, y permite apreciar cada obra sin pensar en precuelas ni secuelas, o qué lugar tienen en la cronología, sino tal como fueron concebidas.

De paso, recordamos que todas estas películas están disponibles en Disney+, así que no hay que buscar mucho.

Trilogía original:

– A New Hope (1977)

– The Empire Strikes Back (1980)

– The Return of the Jedi (1983) Trilogía precuela:

– The Phantom Menace (1999)

– The Attack of the Clones (2002)

– The Revenge of the Sith (2005) Trilogía secuela e historias independientes:

– The Force Awakens (2015)

– Rogue One (2016)

– The Last Jedi (2017)

– Solo (2018)

– The Rise of Skywalker (2019)

Siguiendo este orden, la próxima entrega de Star Wars a estrenarse será “The Mandalorian & Grogu” el 22 de mayo de 2026, mientras que actualmente se encuentran en producción varias otras, incluyendo “Rogue Squadron” dirigida por Patty Jenkins, y “Lando”, escrita por Donald Glover (quien también interpreta al personaje titular) y su hermano, Stephen Glover.

Pero… ¿y en orden cronológico?

Lo primero que hay que entender es que, limitándonos al cine y a muy grandes rasgos, la historia de Star Wars se separa en tres etapas: la Antigua República, el Imperio Galáctico (no confundir con los de Dune y Foundation) , y la Primera Orden.

Antigua República:

– The Phantom Menace

– The Attack of the Clones

– The Revenge of the Sith Imperio Galáctico:

– Solo

– Rogue One

– A New Hope

– The Empire Strikes Back

– The Return of the Jedi – The Mandalorian & Grogu (cuando se estrene estará por aquí en otra era que se llama “La Nueva República”) Primera Orden:

– The Force Awakens

– The Last Jedi

– The Rise of Skywalker

¿Y si incluyo las series de televisión?

Aquí la cosa ya se complica, así que sugiero que no sigas leyendo salvo que hayas visto ya las películas. Vuelve cuando lo hayas hecho.

…

¿Ya lo hiciste? Bien, sigamos, pero ten presente que todo este orden es meramente para que sepas dónde van en la cronología, pero no necesariamente es práctico para seguirlo porque no es… exacto.

Por ejemplo, hay algunas series que se superponen a otras, o que (tal como “Solo” y “Rogue One”) fueron creadas rellenando vacíos y a veces hasta inventando personajes importantes en sus entornos pero jamás mencionados en las películas (como Ahsoka).

En cualquier caso, para esta división sí aplicaremos la categorización oficial del sitio web de Star Wars para mayor claridad.

Alta República:

– The Acolyte (pronta a estrenarse) Caída de los Jedi:

– The Phantom Menace

– The Attack of the Clones

– The Clone Wars (la película y luego la serie, ambas del mismo nombre, aunque sus últimos 4 capítulos deben mejor ser vistos tras Revenge of the Sith)

– The Revenge of the Sith

– Tales of the Jedi (sus historias abarcan toda la “caída”, pero se aprecia mejor aquí) Reinado del Imperio:

– The Bad Batch

– Solo

– Obi-Wan Kenobi

– Andor

– Star Wars Rebels

– Rogue One Era de la Rebelión

– A New Hope

– The Empire Strikes Back

– The Return of the Jedi La Nueva República

– The Mandalorian

– El Libro de Boba Fett

– Ahsoka

– The Mandalorian & Grogu (estará por aquí en otra era que se llama “La Nueva República” cuando se estrene) Ascenso de la Primera Orden

– Resistance

– The Force Awakens

– The Last Jedi

– The Rise of Skywalker

Ahora, si incluimos cómics, novelas y videojuegos, y todo lo descanonizado por Disney… no es cierto, lo dejaremos hasta aquí. Esa lista sí que sería interminable. Lo que sí es totalmente recomendable es ver la serie animada de “Clone Wars”, estrenada justo antes de “Revenge of the Sith”, porque es arte puro.