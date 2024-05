“Beetlejuice Beetlejuice”, la secuela del recordado filme de 1988, liberó hoy su segundo tráiler.

La secuencia, de 2 minutos y 19 segundos, entregó nuevos detalles e imágenes de la historia, que vuelve a ser protagonizada por Winona Ryder (Lydia Deetz) y Michael Keaton (Beetlejuice ).

El elenco lo completan Catherine O’Hara (quien también estuvo en el filme original) como Delia Deetz, y los fichajes de Justin Theroux (“Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi”, “The Leftovers”), Monica Bellucci (“Spectre”, “The Matrix films”), Arthur Conti (“House of the Dragon”), Jenna Ortega (“Wednesday”, “Scream VI”) como la hija de Lydia, Astrid, y Willem Dafoe (“Poor Things”, “At Eternity’s Gate”).

La cinta abordará la historia de la hija rebelde de Lydia, Astrid, quien descubre la maqueta de la ciudad donde vive Beetlejuice. En el tráiler, vemos cómo “el súper fantasma” (con un per de décadas en el cuerpo) vuelve a la realidad para el disgusto de Lydia (Winona Ryder).

La película, a cargo del estudio cinematográfico Warner Bros y dirigida por Tim Burton, ya había confirmado su fecha de estreno: 5 de septiembre de 2024.