El presidente Javier Milei sorprendió a todos al presentar su último libro en el estadio Luna Park, rodeado de allegados, familia, funcionarios y cientos de militantes liberales. Mientras Manuel Adorni, vocero de la Casa Rosada, lo definió como un espectáculo “inédito” en el país.

En medio de una fuerte seguridad, los asistentes comenzaron a llegar al recinto, ubicado en Corrientes y Bouchard, para asistir a la presentación.

Cerca de las 20:00 horas de Argentina, la banda del diputado nacional Bertie Benegas Lynch y de su hermano, Joaquín Benegas Lynch, se subieron al escenario, a la espera de Javier Milei, quien se hizo presente a las 20.15.

Entre rugidos y gritos de “viva la libertad carajo“, el Mandatario tomó el micrófono y cantó la canción “Panic Show” de La Renga, antes de la presentación de su libro.

Pese al apoyo de las personas que se encontraban en el Luna Park, muchos usuarios se manifestaron en las redes sociales.

Durante el evento, no faltó el merchandising: vendieron caretas de Javier Milei e hicieron una reversión del patito amarillo viral que se utiliza como accesorio en la cabeza. Este tiene una peluca agregada.

Todo se da en medio de la presentación de su nuevo libro con un show musical en el Luna Park. Esto, tras el impasse diplomático que ha protagonizado con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El mandatario trasandino, un reconocido fanático de The Rolling Stones, lanzó oficialmente en Buenos Aires su primer libro tras haber resultado electo: “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

“Él mismo va a cantar y va a ser la figura relevante de ese ‘show’ musical inédito en la Argentina”, señaló en la sede del Ejecutivo argentino, el vocero Manuel Adorni, según detalló el medio Perfil.

El economista y escritor argentino Alberto Benegas Lynch señaló en redes sociales que “La Banda liberal” que acompañará a Milei estará compuesta además por sus hijos, el diputado Bertie Benegas (batería) y Joaquín Benegas (guitarra), además de Marcelo Duclos (bajo), quien escribió la biografía del Presidente “Milei, la revolución que no vieron venir”.

🚨🇦🇷 El Presidente Javier Milei abre su show en el Luna Park cantando su canción Panic Show con una banda. pic.twitter.com/roSO6tlEOV

— Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) May 23, 2024