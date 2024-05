Este fin de semana, Emma Stone estuvo presente en una conferencia de prensa en el Festival de Cine de Cannes junto a Yorgos Lanthimos y otros actores a causa de su próxima película, “Kinds of Kindness“.

En la instancia, y como es de esperarse, la actriz de 35 años comenzó a responder las preguntas de los reporteros presentes.

Su temple cambió radicalmente cuando de manera inesperada, un periodista la llamó por su nombre de nacimiento: “Emily”. Sí. Emma es su “apodo”, no su nombre real.

Luego de que el reportero le dijera así, alguien presente en la sala lo corrigió diciendo “Emma” en voz alta, momento en que la misma actriz irrumpió en el micrófono: “Mi nombre es Emily, ¡gracias! Qué lindo”, con una gran sonrisa en su rostro.

La reacción de la celebridad causó ternura en redes sociales, donde cibernautas destacaron su tierna reacción y emoción tras ser llamada como ella misma ha solicitado, en otras ocasiones, ser llamada, según consigna People.

Y es que según explicó la actriz en una entrevista a Hollywood Reporter en abril de este año, debió cambiar su nombre a “Emma” pues dentro del Sindicato de Actores (SAG) ya había una Emily Stone.

Aunque no es común que la actriz sea llamada como “Emily”, Stone reveló que cuando llega a entablar una relación más cercana con alguien (como por ejemplo, con compañeros de trabajo), suelen llamarla así.

her reaction to the reporter calling her by her name emily 😭🫶pic.twitter.com/jam6fEBtTN

— emma stone's manager (@emmarstones) May 20, 2024