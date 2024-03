“Existía en la época el desafío de ‘luchar contra el zapping’. De manera que los consumidores pudieran exponerse a la marca en un medio tan masivo como la TV a través de los comerciales y le prestaran atención”, relata Felipe Wielandt, exjefe de marketing de Cerveza Cristal cuando, en 2003, comenzaron a emitirse los comerciales editados en escenas de Star Wars por Canal 13.

Hoy, los insertos de “La Fuerza está con Cerveza Cristal” se volvieron virales y hasta llegaron al Late Show de Stephen Colbert en EEUU, básicamente promocionando de forma gratuita el producto chileno, ironizando con su ingenio y hasta parodiándolo.

En conversación de The Clinic relató que fue cuando la marca estaba presentando sus nuevas etiquetas que “surgió esta idea de innovación en una alianza entre el área comercial de Canal 13, nuestra agencia de medios en ese entonces y la agencia creativa”.

Así, el objetivo fue “insertar nuestros productos en las películas que proyectaba” Canal 13, “de una manera creativa, sutil y que ‘evadiera el zapping‘, sorprendiendo a nuestros consumidores”.

“Las agencias nos presentaron la idea con una primera intervención ya realizada en Star Wars. Nos gustó y decidimos seguir. Tuvimos que definir dos intervenciones más, ya que eran tres de Cerveza Cristal en cada película”, tras lo cual revisaban junto a la agencia “las propuestas para intervenir la película de turno que Canal 13 nos adelantaba, donde un imperceptible ‘cuadro negro’ separaba la película de la intervención comercial”.

En su entrevista con The Clinic, relata así que “la idea era empatar lo más posible la escena original teniendo el cuidado de no intervenir nunca la película. No podíamos usar a los actores, ni siquiera había diálogos imitando los originales. Eran tres a cinco segundos en que sorpresivamente aparecía nuestro producto como si estuviera en escena”.

Así, Wielandt expresa que la campaña “fue una locura”, recordando que en ese entonces “se destacó la creatividad y genialidad de sorprender al televidente no sólo con piezas muy bien logradas, sino con la idea desde el uso de medios y la inversión rentable, que fue brillante”, siendo incluso premiada la iniciativa.

“Unos pocos nos criticaron por interactuar con Star Wars. Pero eso también era una señal del impacto que había tenido, al punto que llegó a oídos de Lucasfilm”, rememora.

Por su parte, el actual gerente de marketing de Cristal, Felipe Sarah recalca que “con esta campaña hasta George Lucas habló de nosotros hace 20 años. Hoy lo retomaron miles de personas alrededor del mundo, incluyendo a Elon Musk. Es un orgullo para cualquier chileno que la publicidad de una marca chilena dé tanto de qué hablar”.