Del éxito y talento de Pedro Pascal nadie tiene dudas, mientras el actor sigue cosechando logros en Hollywood. Así fue que se convirtió en una de las 11 estrellas del momento de Vanity Fair en su versión 2024.

La revista dedicada al cine y mundo del espectáculo plasmó al chileno en la portada junto a otros grandes nombres de la industria como Natalie Portman y Bradley Cooper, además de otras estrellas como Jenna Ortega, Colman Domingo, Barry Keoghan, entre otros.

En la edición, el hombre detrás de Joel en The Last of Us se sinceró sobre varios pasajes de su trabajo en la industria, donde desentrañó su opinión sobre la actuación de método, además de su personaje favorito que ha interpretado, junto con hablar de su director de cine predilecto.

“Conocerlo tuvo dos vertientes. Fue como conocer a un rey y también como conocer a un familiar. Resultaba fácil relacionarse con él y también venerarlo”, dijo sobre Pedro Almodóvar, cineasta español que lo dirigió en “Extraña forma de vida”.

A ello sumó: “Podía hacer que te relajaras y mantenerte alerta. Le echo de menos y pienso en él a diario“, admitió.

Respecto a su trabajo en Gladiador 2, el chileno afirmó que pese a que ha “formado parte de grandes rodajes en los que la propia identidad del proyecto, hasta cierto punto, se basaba en su tamaño”, aun así “jamás estuve en uno tan impresionante como el de Gladiador”.

Esta reflexión hace recordar su paso por Game of Thrones, serie que se convirtió en su trampolín al éxito y también en su rol favorito: “El papel que me cambió la vida fue el de Game of Thrones. Siempre reconoceré el mérito de los creadores por arriesgarse con alguien en cuyo currículum no constaba más que algunos papeles teatrales desconocidos y apariciones puntuales en televisión“.

“Sin Game of Thrones, no habría estado en Narcos, The Mandalorian ni The Last of Us“, reconoció.

Sobre su película favorita del momento, Pedro Pascal dijo a Vanity Fair que es “Vidas Pasadas”, protagonizada por Greta Lee, con quien también compartió la portada. “Lo que más me caló es la idea de dejar algo atrás para convertirte en la persona que quieres ser y descubrir que la persona de la que nunca tuviste la oportunidad de despedirte eres tú mismo”, reflexionó sobre la cinta.

El actor también fue consultado por su opinión sobre la actuación de método, sobre la que afirmó: “A mi juicio, cualquier cosa puede servir dentro de los límites de la decencia, y siempre estoy deseoso de aprender cosas nuevas”.

En los últimos dos años de auge de su carrera, Pedro Pascal ya ha recibido nominaciones en los Golden Globes, Emmys, People’s Choice Award y SAG Awards, de las que ha obtenido tres galardones (MTV Movie Award al Mejor Héroe, MTV Movie Award al Mejor Dúo en la Pantalla y el PCA’s a la estrella masculina de televisión del año).