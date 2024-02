Este domingo fue liberado el tráiler de Deadpool 3, ahora renombrada Deadpool & Wolverine, la cual contará con la participación estelar del personaje interpretado durante ya más de dos décadas por Hugh Jackman.

En éste, se presentó a un nuevo personaje, reintrodujeron a otro, y dieron señales de un tercero que realmente no es nuevo, pero sí una faceta distinta de uno ya conocido. Aquí te lo explicamos bien.

Paradox

Es el más prominente, y es interpretado por Matthew Macfadyen (Orgullo y Prejuicio). Se trata de Paradox, un agente de la Time Variance Authority (TVA) cuyo papel y presentación dan a entender que, al parecer, la agencia volvió a perseguir variantes pese a lo ocurrido al final de Loki 2.

En los cómics, Paradox es mayormente desconocido. Su única aparición fue en un cómic de She-Hulk en el cual es uno de los jueces que juzgan a la protagonista por intentar alterar el canon de Marvel.

Dura bastante poco, muriendo en el mismo número junto con Ouroboros -sí, el que fue recientemente adaptado en Loki-, y desde entonces estaba relegado al olvido.

Todo apunta a que su papel será amplificado en la película, ofreciendo a Deadpool convertirse en un “héroe entre héroes” y gatillando su nueva aventura.

Pyro

No visto desde sus apariciones en X2 y X-Men: The Last Stand, Aaron Stanford regresa a Marvel como Pyro, el mutante pirómano que termina por concluir que Magneto tenía razón.

En el tráiler tuvo apenas una breve aparición, aparentemente en el desierto postapocalíptico en que está sepultado el logo de la 20th Century Fox, como parte de una pandilla de sobrevivientes.

Además de Pyro, también se espera el retorno de otros personajes de antiguas películas Marvel, como Sabretooth, Toad, y la Elektra de Jennifer Gardner.

Y se cree que no serán los únicos.

Patch

Esto es un guiño que sólo lectores bastante asiduos de los cómics captarán, pero Wolverine tiene una identidad secreta dedicada a infiltrarse en los bajos mundos criminales.

Su nombre es “Patch”, es decir, parche… porque usa un parche, y suele ser visto en Madripoor, un territorio conocido por ser un antro de perdición y mala muerte que ya fue presentado en el Universo Cinematográfico de Marvel como una de las locaciones clave de Falcon & Winter Soldier.

Asimismo, todo apunta a que habrá más que una variante de Wolverine en la película, dado que Deadpool parece saludar a uno de ellos como si le conociera, antes de que éste sacase las garras.

“Patch” podría ser, así, una de esas variantes, o simplemente lo que Logan estaba haciendo cuando Wade le encontró. Pero ahí ya entramos a teorizar.

Una persona calva

No hay mucho que decir aquí, salvo que nadie sabe realmente quién es esta figura misteriosa que es mostrada apenas un pestañeo, de espaldas.

Podría ser el Profesor Xavier, o su hermana malvada, Cassandra Nova, o algún otro personaje que Marvel todavía no revelará.

Fuera de estos confirmados, todo es especulación, pero sólo estaremos seguros cuando la película sea estrenada el próximo 26 de julio.