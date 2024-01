En la celebración de la edición 75.ª edición de los Premios Emmy, uno de los momentos más emotivos llegó en el final del In Memoriam. Esta parte de la ceremonia, que homenajea a los fallecidos a lo largo del año, culminó con el nombre de Matthew Perry.

El actor que dio vida a Chandler en Friends murió inesperadamente el pasado 28 de octubre a los 54 años. La organización de los Emmy hizo que en el In Memoriam, su foto apareciera mientras sonaba una versión en directo y a piano de ‘I’ll Be There For You’, el tema principal de la serie. Sin embargo, algunos fans echaron de menos la presencia del resto del reparto durante el tributo.

Aún en luto por la pérdida de Matthew Perry

En realidad, los Emmy sí intentaron contar con Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Courteney Cox. La productora ejecutiva de la ceremonia, Jeannae Rouzan-Clay, ha explicado en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter el motivo de la ausencia de todos ellos. “Aún lo tienen muy reciente”, confirma.

“Habíamos hablado de ello desde el principio”, añade el productor ejecutivo Jesse Collins.

“Pero me imagino que están de luto por alguien que era muy cercano para ellos. No puedo hablar en su nombre, pero tenemos que respetar que ellos eran su propia familia. Probablemente, es demasiado pronto”, sentencia, excusando a los actores de Rachel, Joey, Phoebe, Ross y Monica.

Los compañeros de Perry se despidieron del actor con un comunicado emitido días después del fallecimiento del actor. Sin embargo, tal y como han informado desde los premios Emmy, el suceso aún es demasiado reciente como para organizar un homenaje conjunto de manera pública.

“Estamos totalmente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que compañeros de reparto. Éramos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, escribieron Aniston, Cox, Kudrow, LeBlanc y Schwimmer en aquel comunicado.

Días después, varios de ellos acudieron a sus redes sociales para expresar su tremenda tristeza y rendir tributo a su compañero.