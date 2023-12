El actor estadounidense, Jonathan Majors fue encontrado culpable por algunos cargos de agresión y acoso contra su exnovia.

Según detalló CNN el actor de Marvel fue declarado culpable de dos de los cuatro cargos que enfrentaba en el caso penal en Nueva York. Todos derivados de una acción de violencia doméstica contra su expareja, Grace Jabbari.

La pelea se habría dado el 25 de marzo recién pasado, mientras que el juicio por el caso comenzó este 4 de diciembre. De acuerdo al medio, durante el episodio de violencia Jonathan Majors habría tomado la mano derecha de la mujer, le torció el brazo por detrás de su espalda y luego la golpeó en la cabeza.

Por su parte, la defensa de Majors insistió en su inocencia y afirmó que, de hecho, su exnovia fue quien lo agredió.

El artista interpreta al personaje de Kang el Conquistador, en la cinta de Marvel, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Por lo mismo, el actor estaba considerado para participar en la próxima entrega del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), Avengers: The Kang Dynasty, la que se estrenaría en 2016.

Y aunque pese a que la productora no se ha referido al conflicto e instancia legal que atraviesa su actor, su participación en ella quedaría en el limbo.