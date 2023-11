Esta noche, llega a las pantallas de History la nueva temporada de El Peregrino; programa de viaje conducido por el reconocido director, documentalista y productor de TV, Jorge Said.

El Peregrino expone el viaje de Jorge Said por lugares extremos del planeta. El periodista registró sus paseos por cumbres, desiertos, el ártico y junglas con el fin de acercar las diversas culturas y sus lugares sagrados a la audiencia.

En esta nueva temporada de la producción de History se mostrarán ritos, tradiciones ancestrales y peregrinaciones en busca de los caminos espirituales de la humanidad.

Jorge Said fue testigo de lugares y rituales sagrados en los cinco continentes, tales como el Carnaval de Oruro en Bolivia con sus bailarines; ritos ancestrales en África; la fiesta de Xochimilco en México; el Vesak en Indonesia; la iluminación y la muerte de Buda; los ritos funerarios de la cultura toraja en el sudeste asiático; las expresiones espirituales con motivo del Ramadán en la mezquita de Al Aqsa en Palestina; tradiciones religiosas y filosóficas del taoísmo y el confucionismo en Taiwán, y el funcionamiento de las culturas nómadas en Mongolia.

En conversación con BioBioChile, Jorge Said expresó en sus palabras cuál fue su rol dentro de esta nueva temporada de El Peregrino.

“El Peregrino”: el programa de History Channel donde Jorge Said expone los ritos ancestrales del mundo

“Yo mismo estoy haciéndole preguntas a las personas; les estoy diciendo ‘y ustedes, ¿qué piensan?, ¿qué creen?’, porque yo mismo me estoy haciendo preguntas con respecto a la religión (…) cómo uno le va a decir (por ejemplo) a los ucranianos o a tal monjita, ‘oye, sabes que lo que tú crees es completamente falso’, eso sería una falta de respeto de alguna otra forma”, explicó el periodista.

“Podría responder de una manera clara que todas las religiones son iguales; todas creen en darle una idea, una explicación a la trascendencia de la vida. Ahí yo encuentro que eso es fundamental; poder entender la religión desde ese punto de vista, porque si las entendemos como cuerpos doctrinarios dogmáticos, vamos siempre a terminar en las guerras“, continuó Said.

“Vengo de Tierra Santa. Estuve ahí. Estuve en los campos de refugiados palestinos y veía el gran odio y entonces me cuesta, me cuesta creer en ese tipo de espiritualidad. ¿Por qué? Porque no creo que haya un pueblo elegido ni un pueblo mejor que otro. Yo creo que todos somos iguales“, opinó el documentalista en el marco del conflicto Israel-Hamás.

Previamente, Jorge Said había realizado el programa Buscando a Dios en el mismo canal de TV. Sin embargo, Canal 13 también se unió a la producción del show, por lo que tras conversaciones, surgieron ciertas modificaciones. De tal forma es que el programa pasó a llamarse El Peregrino.

Aún así, Said contó que en ciertas ocasiones vuelve a ser interpelado por el nombre inicial: le han preguntado si, gracias a sus travesías, ha logrado encontrar a Dios.

“Yo creo que sí, sí lo encontré. Y cada vez lo estoy encontrando más. Lo estoy encontrando más en esta idea de que no quiero terminar en un departamento. Sólo me gustaría terminar en una comunidad, viviendo con otra gente. Me gustaría vivir con animales, por ejemplo. Son cosas que poco a poco se me han ido aclarando en la vida”, expresó el periodista.

Respecto a las situaciones difíciles que el productor ha tenido que enfrentar a lo largo de sus rodajes, el periodista fue consultado sobre su relación/perspectiva respecto a la muerte.

“Poco a poco le he ido perdiendo el miedo. Pienso que si me llega en un momento y me llega en mi trabajo, quizás soy una persona afortunada. Tampoco me gustaría terminar con dolores. Recuerdo haberme estado hundiendo en las arenas movedizas en el Desierto de Gobi, y de repente para la tormenta, y siento los pies un poco más estables y logro salir. Pero, en ese momento había perdido toda esperanza“, confesó el corresponsal de guerra.

¿Por qué ver esta nueva temporada de El Peregrino? En palabras de Said, porque se mostrarán cosas difíciles de ver en cualquier otro canal de televisión.

“Yo estoy tratando cada vez de imponerme como un desafío; mostrar primero un punto de vista y un ángulo que no se puede ver en ninguna parte (…). Yo creo que El peregrino tiene esa facultad de que muestra lugares en el mundo que ningún canal occidental va a mostrar”, concluyó el periodista.