El debut de la película “Barbie” en formato IMAX trajo consigo diversas (y excéntricas) escenas inéditas que quedaron fuera del estreno original.

Una de las grandes sorpresas del nuevo largometraje es que este sí cuenta con escenas post-créditos, esta vez dedicadas a chascarros y errores del elenco que lideraron Margot Robbie y Ryan Gosling.

Dentro de la película, tal como detalla Entertainment Weekly, también fueron incluidas secuencias eliminadas del corte final, y un mensaje especial de Greta Gerwig que advierte al público que serán “transportados a Barbieland como nunca antes”.

“Hicimos esta película teniendo en mente la experiencia de la pantalla grande, desde los tonos tecnicolor hasta las fiestas y decorados auténticamente artificiales, por lo que es emocionante poder llevar a Barbie a IMAX, la pantalla más grande de todas. Si lo ves por primera vez o lo vuelves a ver, gracias por hacer de Barbie un éxito tan grande”, dice la cineasta.

Kate y Ken

A pesar que juntos no pasan demasiado tiempo en pantalla, la Barbie de Kate McKinnon y el Ken de Gosling protagonizan una desconocida escena en IMAX, donde la primera lo consuela mientras él le dice: “Tengo que decirte que estoy confundido, no sé si quiero ser (Kent)”.

En el segmento de chascarros, McKinnon vuelve a irrumpir con frases memorables: “Dame un cuchillo y un tenedor, y un poco de rábano picante”, comenta con acento exagerado en uno de los pasajes.

Barney,el divorciado

En otra escena eliminada, se ve al director ejecutivo de Mattel (Will Ferrell) gritar: “¡Barbie está enamorada de Ken!”, lo que genera una aclaración de la propia Barbie. “¿Con qué productos Mattel podría salir entonces?”, se preguntan entonces los ejecutivos de la compañía. “Mmm, Barney está pasando por un divorcio… No, no le deseo a Barney a nadie… Hit Weels. ¿Pictionary?… ¿Qué pasa con Thomas, la Locomotora?… ¡Sí, Thomas está soltero!… Barbie, ¿qué te parecen los trenes?”, se preguntan

Chistes sobre gases

Además de los caballos y las referencias a “El Padrino”, la película sugiere que a los Ken también les gustan los chistes sobre gases. Por lo mismo, en una escena todos ellos ríen a carcajadas cuando se dan cuenta que al frotar el sofá de Ken, se producen sonidos similares. En la secuencia, el único desconforme es Allan.

Bitcoins

“Cuando los Ken se apoderan de Barbieland y la Corte Suprema, tienen un animado debate sobre cómo pronunciar Bitcoin en la sala del tribunal, dirigido por Ncuti Gatwa y l Simu Liu”, describe el portal de EW. “¿Es Bitcoin o Bitcoins?… Bitcoin”, concluyen.

Los chicos sólo quieren divertirse

Cuando Barbie regresa a Barbieland con Gloria (America Ferrera) y su hija Sasha (Ariana Greenblatt) para enterarse que Ken ha destruido la utopía, una escena eliminada muestra a Gosling tocando su teclado Casio al coro de “Boys Just Want to Have Fun” (Los chicos sólo quieren divertirse), parodia del célebre hit de Cyndi Lauper.

Helen Mirren rompe la cuarta pared

Midge (Emerald Fennell), la Barbie descontinuada por Mattel a raíz de su embarazo, entra en proceso de parto en una secuencia descartada del filme. La escena, a su vez, motiva que la narradora Helen Mirren entre al plano y grite: “¡No, no, no! ¡Esto es asqueroso! ¡Detén la cámara! ¡Para!”.