La estrella de cine, Michael Cera, quien interpreta a Allan en la nueva película Barbie, visitó nuestro país hace 10 años. En ese episodio fue víctima de un asalto que recuerda entre risas en una entrevista con el programa radial The Morning Mash Up.

En el año 2013, Michael Cera, actor canadiense conocido por películas como Scott Pilgrim vs. the World, Juno, Supercool y la reciente adaptación cinematográfica de Barbie, visitó a nuestro país para trabajar en las películas “Crystal Fairy y el Cactus Mágico” y “Magic, Magic” de Sebastián Silva. Durante su estadía en suelo chileno fue víctima de un asalto en nuestro país.

“Pensé por un segundo que iba a salir muy muy herido. No tenía esperanza, no había nadie cerca”, recordó el actor en una entrevista con el programa radial The Morning Mash Up.

En la oportunidad aseguró que fue acorralado por ocho hombres en la madrugada.

“Básicamente estaba caminando a las 01:00 a.m, no había nadie cerca y luego lo siguiente que sé es que había un círculo de ocho chicos poniendo sus manos en mis bolsillos”, narró al grupo de entrevistadores.

Además, especificó que si bien no fue un suceso especialmente violento, sí hubo intimidación física de por medio.

Sus razones de viaje

Las grabaciones de la película “Crystal Fairy y el Cactus Mágico” y “Magic, Magic” de Sebastián Silva fueron las responsables de tener al actor oriundo de Ontario en nuestro país durante el año 2013.

La primera película fue protagonizada por Cera y contaba la historia de Jaime, un turista estadounidense que realiza un viaje por Chile, con el único objetivo de probar un alucinógeno del cactus conocido como “San Pedro”.

Mientras que en el Thriller chileno “Magic, Magic”, el actor interpreta a Brink y comparte la pantalla con las actrices Juno Temple y Emily Browning.

En esa ocasión, Cera también dijo en el programa de David Letterman, que le llamó la atención la gran cantidad de perros callejeros en Chile. “Cuando llegué, lo primero que noté fue que había millones de perros en las calles”, expresó.

Su vida en Barbieland

Recientemente, Michael Cera ha vuelto a estar en el ojo público luego del estreno de Barbie. En el largometraje dirigido por Greta Gerwig, interpreta a “Allan”, el mejor amigo de Ken y esposo de Midge, también conocida por ser una muñeca de Mattel que estaba embarazada.

Su personaje está inspirado en el juguete lanzado al mercado en 1964. No obstante, no fue del agrado del público y en 1966 se dejó de producir.

Posteriormente, fue reintroducido en 1991 como Alan (ahora escrito con una sola L). Esta vez su rol era ser el esposo Migde, y eran vendidos por separado con sus respectivos trajes de boda.

Finalmente, en 2002, le dieron otra oportunidad a Alan, ahora formando parte del dúo “happy family” junto a Midge, pero nuevamente no tuvo suerte en el mercado, ya que la “Barbie embarazada” fue muy polémica en ese entonces.