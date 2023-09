Piratas del Caribe tiene una amplia fanaticada. Desde su última película lanzada el 2017, “Piratas del Caribe: La venganza de Salazar“, la saga de Walt Disney Pictures no presentaba mayores problemas, o al menos hasta el año 2022 y hoy, cuando los internautas fanáticos de la película comenzaron un boicot en redes bajo la consigna “Sin Johnny no hay Piratas“, tras la incertidumbre sobre la continuidad del actor principal en la nueva película.

La ansiedad de los espectadores ha crecido puesto que el guion de la nueva entrega estaría terminado, y aún no se sabe si Johnny Depp estará en él reencarnando a Jack Sparrow, el protagonista de la historia.

En 2022, Johnny Depp, se vio envuelto en una álgida polémica tras acusaciones de abuso por parte de su ex mujer, Amber Heard. Dicho caso ha destacado por ser una de las controversias más fervientes del último tiempo en Hollywood, la que dejó serias consecuencias en la vida del actor.

Tras tal disputa, los internautas y las redes sociales se vieron fuertemente divididas en dos bandos: aquellos que apoyaban a Heard, y aquellos que apoyaban a Depp. A pesar de que el actor contaba con un apoyo no menor en la web, terminó perdiendo de igual manera gran parte de su reputación, además de papeles importantes y ya propios, como lo era el de Gellert Grindelwald, en Animales Fantásticos.

Hoy, en plena espera de la última película de la saga, los usuarios de Twitter se han estado uniendo bajo el hashtag #NoJohnnyNoPirates, con la intención de boicotear la nueva producción de Disney, al no saber oficialmente si el actor continuará o no en la película interpretando al pirata principal.

Además, todavía no existe confirmación de si el nuevo filme se tratará de una secuela o una precuela para la saga.

Los fanáticos quieren respuestas. Si bien el guion de la nueva entrega estaría listo, el elenco de la misma es un misterio aún, motivo por el cual los fanáticos han comenzado esta ardua campaña de complot.

