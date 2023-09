"Rojo, blanco y sangre azul": director revela sus escenas favoritas y explica cambios respecto a libro

Rojo, blanco y sangre azul (Red, White & Royal Blue, en inglés) es uno de los últimos fenómenos del streaming en el género del romance, desde su estreno hace ya un mes en Prime Video de Amazon.

Es una adaptación del famoso libro homónimo de Casey McQuiston, que es un gran éxito editorial en múltiples idiomas desde 2019, por lo que la expectación era grande entre sus millones de fans.

Esta gran presión llevó sobre sus hombros el director y coguionista, Matthew López, en la que es su primera película. Una tarea que concretó con éxito, logrando una aprobación de

93% (de un total de 100%) entre la audiencia, de acuerdo al portal especializado Rotten Tomatoes.

Es más, el filme rompió récords, ubicándose entre las comedias románticas más vistas de todos los tiempos en Prime Video, y siendo lo más visto en la plataforma a nivel mundial en su semana de estreno, informó People.

¿De qué se trata Rojo, blanco y sangre azul?

Esta historia de ficción es llevada a la pantalla por Taylor Zakhar Perez en el papel del hijo de la presidenta de los Estados Unidos, Alex Claremont-Diaz, y Nicholas Galitzine como el carismático príncipe Henry del Reino Unido.

Estas dos celebridades nunca se han llevado bien, y esa enemistad toca su máximo punto cuando accidentalmente destruyen el enorme y costoso pastel durante la boda del heredero al trono del Reino Unido, el hermano mayor de Henry.

Para bajar las tensiones políticas que este incidente ocasiona, ambos son forzados a pasar tiempo juntos, fingiendo ante las cámaras que son muy buenos amigos.

Así es como surge una amistad real entre ambos, que más tarde pasará a transformarse en una inesperada relación romántica, que deberán mantener en secreto.

En BioBioChile entrevistamos en exclusiva al director de Rojo, blanco y sangre azul, Matthew López, quien afirmó que fue “un sueño” trabajar junto a Taylor y Nicholas.

“Fueron perfectamente escogidos, realmente se toman en serio el trabajo y realmente les importan sus personajes. Fue genial porque podía dejar los personajes con ellos y sabía que estarían en buenas manos”, recalcó.

Escenas favoritas del director de Rojo, blanco y sangre azul

Matthew López tuvo que aprender a lidiar con la presión de adaptar un libro tan popular a nivel mundial: “Desde el inicio, tomé la decisión de no pensar en ello, porque si pensara en ello, probablemente nunca saldría de la cama en las mañanas. Habría sido demasiada presión. Así que decidí tratarla como si fuera una historia nueva, que nunca nadie había contado”.

Pese a esto, ha visto “un poquito” de redes sociales desde el estreno de la cinta, mirando principalmente memes, pues afirma que los usuarios han creado memes muy graciosos.

Son muchas las escenas de Rojo, blanco y sangre azul que se han convertido en favoritas de los fans, pero hay algunas que destacan más que otras. En ese sentido, el director apuntó las dos que fueron sus favoritas.

“Mi escena favorita de la película, en que aparezca la pareja protagonista, es la escena en la habitación de Alex después de que se besaron por primera vez (o segunda vez, si consideramos el beso de Año Nuevo). La conversación, conocerse mutuamente, logran tan bien esa escena. Fue un placer dejar que se desarrollara. Nunca me canso de revisitarla porque se ven muy bien juntos”, aseguró a BioBioChile.

“También estoy muy orgulloso de la escena en el Museo de Victoria y Alberto (en Londres, cerca del desenlace). Tuvimos que grabar ahí en medio de la noche y fue muy especial, fue como mágica, y creo que esa magia logró llegar a la pantalla”.

Por otra parte, su escena favorita del libro, que no logró llegar a la edición final de la película, fue cuando Alex y Henry comen helado Cornetto, en plena madrugada en la cocina del palacio de Kensington.

Si bien esta parte no apareció en el filme, Prime Video la liberó en redes sociales, luego del estreno.

“Fue una escena maravillosa en el libro, estaba muy emocionado por grabarla y lo pasamos muy bien. Es solo que no necesitaba estar en la película. Me dio pena dejarla ir, fue una de las últimas cosas que saqué. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero dolió mucho”, confesó.

Mira dicha escena a continuación:

Cambios respecto al libro

El libro es muy largo y la película solo dura 2 horas, por lo que, como era de esperarse, muchísimas escenas de la novela no lograron llegar a la gran pantalla, o tuvieron que ser modificadas.

También hubo varios personajes importantes que sufrieron cambios importantes, y otros fueron derechamente eliminados.

En esta categoría de anulados entran dos personajes bastante relevantes para la historia original: June Claremont-Diaz, hermana mayor de Alex, y la madre de Henry, la princesa Catherine.

Sobre estos y otros cambios que implementó, Matthew López nos dijo: “Sabía que lo único que importaba eran Alex y Henry, la única cosa (que importaba) en una película de dos horas eran Alex y Henry. Fui muy estricto conmigo mismo respecto a eso. Si algo me ayudó a entender a los personajes, me ayudó a entender la relación, debía estar en el filme. De lo contrario, no debía estar ahí“.

“Hay muchas cosas geniales en la novela que sabía que pertenecían a la novela, pero no pertenecían a la película, porque habrían perjudicado mi habilidad de contar esa historia (de Alex y Henry)”, añadió.

Específicamente, le consultamos sobre una escena que está en la película, pero que fue modificada en relación a cómo ocurre en el libro: cuando Alex se pone a gritarle a Henry afuera del palacio de Kensington para exigir que lo deje entrar, luego de que le negaran el acceso.

En este caso, por ejemplo, la decisión de modificarla fue tomada en conjunto con los actores: “Estaba con Nick y Taylor un día, estábamos ensayando, y le dije a Nick: ‘¿Qué haría Henry si Alex llegara así de imprudente?’. Y él respondió: ‘¿El Henry que estamos creando aquí (en la película)? Lo echaría, no lo dejaría entrar’. Yo estaba de acuerdo. Y miré a Taylor le pregunté: ‘¿Llegarías de esa forma, considerando al Henry que tienes aquí?’ Y él dijo: ‘No, no haría eso’”.

“Todos tomamos la decisión de que, si bien amamos cómo es en el libro, cuando empezamos a grabar esa escena, (vimos que) lo principal es el cuidado con que Alex debe abordar la situación”, añadió.