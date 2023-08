Como un centenario vampiro, Pablo Larraín representa a Augusto Pinochet en su nueva película “El Conde”, cuyo tráiler fue recién liberado por Netflix.

La creación del chileno venía anunciándose en el servicio de streaming hace un año. En ese entonces, el director de El club y Neruda, planteo que la historia relataría que el dictador Augusto Pinochet no ha muerto y que es un viejo vampiro que, luego de 250 años en este mundo, ha decidido morir para siempre, debido a los achaques provocados por su desprestigio y los conflictos familiares.

Esto es precisamente lo que muestra el primer vistazo liberado por la plataforma de la N roja, que caracteriza a Pinochet, interpretado por Jaime Vadell, como un ex militar más preocupado por ser llamado “ladrón” que “asesino”.

En las imágenes liberadas se puede ver a a un elenco de gran categoría compuesto por Gloria Münchmeyer como Lucia Hiriart, Diego Muñoz, Amparo Noguera, Catalina Guerra, Antonia Zegers y Marcial Tagle como los hijos de “El Conde”.

En ficción, Paula Luschsinger interpreta a una joven contadora que tiene como misión regularizar los bienes de Pinochet con el fin de dejar de ser llamado ladrón y morir en paz.

Por su parte, Alfredo Castro también tiene un rol clave en la trama, casi como la consciencia del centenario Vampiro, sin embargo, no se ha dado a conocer su nombre.

En un comunicado de prensa, el cineasta afirmó: “Llevo años imaginando a Pinochet como un vampiro, como un ser que no para de circular por la historia, por nuestro imaginario y por nuestras pesadillas. Los vampiros no mueren ni desaparecen, como tampoco lo hacen los crímenes ni los robos de un dictador que no conoció la justicia”.

“La impunidad brutal que representa Pinochet debía ser encarada directamente, mostrándolo por primera vez de frente. Para eso, hemos utilizado el lenguaje de la sátira y farsa política”, cerró.

“El Conde” de Pablo Larraín estará disponible en septiembre en algunos cines, mientras que llegará a la plataforma de streaming el día 15 del mismo mes.