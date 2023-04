Por estos días, Netflix alista una serie animada ambientada en el universo creativo de “Stranger Things”, la exitosa producción encabezada por los hermanos Matt y Ross Duffer que, esta vez, también están detrás del proyecto.

De acuerdo al portal The Hollywood Reporter, y a pesar que los detalles de la serie aún se mantienen en secreto, los realizadores señalaron que esta irá en la línea de “los dibujos animados del sábado por la mañana”, haciendo alusión a títulos ochenteros como “Masters of the Universe”, “Las Tortugas Ninja” y “G.I. Joe”, entre otros.

Otra de las incógnitas que gira en torno al proyecto es si alguno de los actores del “live-action” participará en el elenco de voces de la serie animada.

La casa de animación Flying Bark, con sede en Sydney, estará a cargo de la producción aún sin título. En este ítem, Eric Robles (“Fanboy & Chum Chum”) liderará al equipo. Los hermanos Duffer, por su parte, serán productores ejecutivos junto a Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps.

“Siempre hemos soñado con un Stranger Things animado en la línea de los dibujos animados de los sábados por la mañana que crecimos amando, y ver este sueño hecho realidad ha sido absolutamente emocionante”, dijeron los hermanos Duffer mediante un comunicado.

“No podríamos estar más impresionados por lo que Eric Robles y su equipo han creado: los guiones y las ilustraciones son increíbles, ¡y estamos ansiosos por compartir más con ustedes! La aventura continúa”, añadieron.

La serie se enmarca en los planes de la firma Upside Down Pictures, propiedad de los hermanos Duffers, para el futuro de “Stranger Things”. Además de la próxima quinta y última temporada que trabajan junto a Netflix, el binomio anunció una precuela teatral que se montará en Londres, y que llevará por título “Stranger Things: The First Shadow”.

Otra serie spin-off, esta vez con actores de carne y hueso, también está en proceso, aunque sin título tentativo ni reparto confirmado.