La actriz y streamer Grace Van Dien, conocida por interpretar a Chrissy Cunningham en la famosa serie Stranger Things de Netflix, reveló en una transmisión de Twitch que ha rechazado ofertas laborares en Hollywood tras sufrir acoso sexual durante el rodaje de una película.

Durante una ronda de preguntas y respuestas en la plataforma, la joven de 26 años contó a sus seguidores que tuvo una mala experiencia con un productor -a quien no quiso identificar- en medio de las grabaciones de un proyecto cinematográfico.

De acuerdo con Entertainment Weekly, Grace Van Dien afirmó a sus fanáticos que durante las últimas semanas optó por rechazar varias ofertas laborales tras la propuesta inapropiada, a la que no accedió, pero que sí le afectó considerablemente.

“En una de las últimas películas que hice, uno de los productores contrató a una chica con la que se estaba acostando y luego me pidió que hiciera un trío con ellos“, declaró la actriz. “Así que ese es mi jefe. No lo hice y lloré, y estaba muy molesta”, añadió.

Van Dien explicó a sus seguidores que optó por resolver la compleja situación por medio de sus representantes. También, recordó que tuvo la oportunidad de contar lo ocurrido a un compañero de trabajo.

Por el momento, la joven estrella de Stranger Things declaró que dejará de lado su carrera en el cine para dedicarse por completo al mundo del streaming, principalmente, para cuidar su estabilidad emocional.

as i get older, my work priorities are changing. i'm waiting for the right project/the right people to work with. 🎥🤍 it's nice to feel calm.

— Grace Van Dien (@GraceVanDien) March 9, 2023