La nueva “screem queen” de Hollywood, Jenna Ortega, se encuentra en el centro de la polémica luego de hacer controvertidas declaraciones sobre el guion de la exitosa serie de Netflix, Merlina.

Fue en el podscast Armchair Expert conducido por Dax Shepard que la actriz afirmó que tuvo que cambiar varias líneas de sus diálogos en la serie, pues su personaje “no tenía sentido”.

“Pensé que iba a ser más oscuro, más desastrosa y no lo fue” comenzó diciendo, pero catapultó su crítica cuando dijo: “Todo lo que que ella hace, todo lo que tuve que interpretar, no tenía ningún sentido para el personaje ¿Ella en un triángulo amoroso? Eso no tenía sentido”.

También ejemplificó: “Hay una línea sobre un vestido que tiene que usar para el baile de la escuela y dice “Oh dios, lo amo”, no puedo creer que dije eso, me odié a mí misma“, afirmó.

“Hubo momentos en el set en que fui poco profesional y comencé a cambiar líneas (…) fui muy protectora con ella, pero no puedes dirigir una historia sin arco emocional porque todo será aburrido y no le vas a caer bien a nadie”, añadió.

Steven DeKnight, el escritor detrás del guion de Merlina se refirió al tema en Twitter donde no dudó en responder a Jenna Ortega.

“Ella es joven, así que tal vez no sabe nada mejor (pero debería). También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material”, escribió sobre la actriz.

A esto, DeKnight agregó: “Este tipo de declaraciones está más allá de lo permitido y es tóxica. Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio”.

— Steven DeKnight (@stevendeknight) March 7, 2023