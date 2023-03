Contrario a lo que pensaron los fans de la serie, la producción de HBO no utilizó efectos especiales para la escena de la jirafa en 'The Last Of Us'.

Un inesperado detalle del último capítulo de la primera temporada de The Last Of Us causó sorpresa entre los fans de la serie, se trata de una de las escenas más recordadas del videojuego que ahora fue plasmada en la producción de HBO: Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se encuentran con una jirafa.

Si bien, gran parte de la audiencia creyó que para la aparición del animal se utilizaron imágenes generadas por computadoras (CGI, por sus siglas en inglés), lo cierto es que la producción de la serie consiguió una jirafa real y el CGI sólo recayó en el paisaje tras ella.

Así lo revelaron nuevas imágenes del set de grabación compartidas por HBO. De hecho, The Last Of Us compartió un video adicional en HBO Max donde revelaron detalles del rodaje de su último capítulo. Allí hablaron de “Nabo”, la jirafa que participó de las grabaciones.

John Paino, diseñador de producción, comentó que Nabo es parte del zoológico de Alberta, Canadá, donde se rodó la serie. Además, para grabar aquella escena debieron trasladarse al lugar y tapizar una jaula completa con mantas azules para después poner el CGI tras la jirafa.

¿Por qué es importante la escena de la jirafa en ‘The Last Of Us’?

Cuando el videojuego se estrenó en 2013, medios especializados y fans de la entrega coincidieron en que la escena de la jirafa sería una de las más importantes de la historia y la vida de Ellie.

Cabe recordar que, en el capítulo anterior, la menor pasó por una difícil experiencia de casi abuso sexual que la dejó en shock y marcó un antes y un después en su personalidad.

Al inicio del capítulo 9, se le puede ver bastante callada y sumida en sus pensamientos, hasta su encuentro con la jirafa, que por unos instantes le alegró el día y volvió a sacar a su niña interior.

Además, también es posible ver a Joel mucho más cercano y emocional hacia ella, dando a entender que su lazo finalmente alcanzó una relación paternal y así lo demuestra después, dejando su rudeza para expresarle sus sentimientos.