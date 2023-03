Este año, “Argentina, 1985” es una de las candidatas a los Premios Óscar a la Mejor Película Internacional. De resultar ganadora, sería la tercera estatuilla para el país trasandino luego de triunfar en 1986 con “La historia oficial” y en 2010 con “El secreto de sus ojos”.

El filme, protagonizado por Ricardo Darín, muestra la historia del fiscal Julio Strassera, responsable del famoso Juicio a las Juntas donde se acusó a los más altos mandos de la dictadura argentina.

Su hija es personificada por la joven actriz Gina Mastronicola, quien conversó con La Radio sobre el rol que obtuvo tras asistir a un casting del que se enteró a través de Instagram, que le implicó estudiar a fondo este episodio histórico.

“Hay algo que a mi generación no le llegó que es toda esa data respecto al Juicio a las Juntas, porque acá en la educación sí se habla bastante de lo que tiene que ver con la dictadura y tal, pero no se adentra tanto. O, al menos a mí, no me sucedió que me transmitieran tanto sobre el juicio”, reflexionó en diálogo con La Radio desde Buenos Aires.

En la capital trasandina, la expectación no es poca: en las calles de la ciudad, no son pocos quienes fantasean con “bajar la tercera estatuilla”, parafraseando el triunfo en el Mundial de Fútbol del año pasado y hasta los deseos y apoyo del propio Lionel Messi.

Antes de “Argentina, 1985”, la intérprete de Verónica Strassera tenía la experiencia de haber trabajado en la cinta infantil “La chica más rara del mundo”, pero fue con la película de Santiago Mitre que se concretó su salto a los grandes elencos.

En el filme, la actriz tuvo que rodar escenas con uno de los actores más reputados de Argentina y Latinoamérca, famoso por títulos como “El secreto de sus ojos” y “Nueve reinas”.

“Primero, no lo podía creer. Y, después, pensé que si iba a actuar con Ricardo Darín, tenía que estar a la altura. La experiencia que él tiene junto con Alejandra Flechner y todos los actores de ese nivel nos empaparon de un montón de información”, dijo.

“Yo absorbía como una esponja todo lo que podía dentro del set: cómo trabajan, cómo se relacionan con el resto del equipo, sus miradas, sus tiempos. Era realmente muy enriquecedor, y poder estar ahí era una oportunidad que no se podía desaprovechar”, reconoció.

El filme, alabado por la crítica internacional, fue adquirido por Prime Video para su exhibición a nivel mundial, donde ya está disponible. Entre los reconocimientos que ya ha recibido, destaca el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

“Es una película que dura dos horas y pico, pero yo la sigo viendo y se me sigue pasando rápido. Hay algo de esos tintes que tiene de comedia o de situaciones cotidianas que también atrapan al público que no tiene que ser solamente interesado en ese periodo de la historia o la política”, comentó Gina Mastronicola.

La ceremonia de premiación de los Óscar se realizará este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California. Asistirán el director de la película, algunos productores, Darín y el actor Peter Lanzani.

“El resto del cast no va a ir porque lo primordial es que vayan ellos dos que son los principales, así que nos van a estar representando y mandando toda la información desde allá para acá, así que estaremos ahí a la espera de los que nos vayan comentando”, dijo.