La revista especializada en entretenimiento, Rolling Stone, publicó un reportaje sobre la trastienda de la esperada serie protagonizada por The Weeknd y Lily-Rose Depp (hija de Jhonny Depp) y dirigida por Sam Levinson, donde afirmaron que este último convirtió la trama en una “fantasía sexual perturbadora”.

La investigación se dio a conocer ayer, sin embargo, sigue generando coletazos, al punto que el mismo artista le respondió con un video en Twitter.

Rolling Stone recogió los testimonios de al menos 13 personas del equipo de producción de The Idol, sin revelar sus nombres ni el periodo en el que estuvieron en el proyecto, esto, pues la serie que viene resonando desde el 2021 cambió a su directora Amy Seimetz por el cineasta detrás de Euphoria, esto luego de que The Weeknd considerara que la ficción estaba tomando un enfoque muy feminista.

En el reportaje de Rolling Stone, estas personas aseguran que Sam Levinson hizo perder millones de dólares a HBO por el “simple capricho” de regrabar todo lo que había dejado Amy, esto también habría significado el retraso en el estreno de la serie.

Sin embargo, las declaraciones más perturbadoras consisten en que el director habría creado escenas de sexuales perturbadoras y violentas: “Era como cualquier fantasía de violación que cualquier hombre tóxico tendría en el programa, y luego la mujer regresa por más porque hace que su música sea mejor”, dijo un miembro de la producción.

Algunas de las escenas eran sobre violación y violencia en el ámbito sexual, sin embargo, no llegaron a grabarse.

Tras la publicación del reportaje, donde se categorizaba al cantante canadiense como una “mente perturbada” detrás de la serie, The Weeknd respondió.

El artista usó su cuenta de Twitter donde publicó una escena de la serie donde junto al personaje de Lily-Rose Depp se niegan a participar en una portada de Rolling Stone para impulsar su carrera, pues tienen muy pocos seguidores en Instagram.

Junto al video, Abel Tesfaye escribió: “¿Rolling Stone los molestamos?”. Hasta el momento, Levinson ni HBO se han referido a las acusaciones plasmadas en la revista.

— The Weeknd (@theweeknd) March 1, 2023