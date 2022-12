La New York Magazine ha generado controversia con su nueva edición, esto, pues publicaron recientemente un “árbol genealógico” de todos los Nepo Babys de Hollywood.

La publicación ha obtenido igual cantidad de críticas y adulaciones luego de revelar algunos de los lazos sanguíneos más ocultados del cine estadounidense.

Esto, pues varios “hijos del nepotismo” han logrado papeles protagónicos, incluso en sus debuts y sin experiencia alguna, solo ver a sus padres ser famosos. Por ello, si eres uno de los que vio Batman (2022), Emily in Paris o The Boys, debemos contarte que todas ellas fueron protagonizadas por al menos uno de los Nepo Babys de la lista.

En la lista elaborada por la New York Magazine, no sólo se detallaron los lazos sanguíneos de los actores más populares con sus padres igualmente famosos, sino que también otros familiares que los ayudaron a llegar adonde están y sus respectivas academias, las cuales parecen verdaderas cunas róyales.

Algunos de los actores de la lista son Maya Hawke, la divertida Robyn de Stranger Things, la actriz de 24 años, que ya protagonizó su primera película, Do Revenge (2022) y tuvo un papel secundario en la galardonada Once Upon a Time in Hollywood (2019) junto a Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, es hija de la musa de Quentin Tarantino, Uma Thruman (Kill Bill) y Ethan Hawke (Deats Poets Society).

Cabe recordar que Tarantino es el director del retelling del asesinato de Sharon Tate por parte del clan de Charles Manson.

Otra que ha sabido no quedarse atrás es la protagonista del éxito de Netflix, Emily in Paris, Lily Collins. La actriz con una basta carrera en Hollywood es hija del músico y cantante Phill Collins, quien incluso le escribió You’ll be in my heart, canción que llegó hasta la banda sonora de Tarzán.

El protagonista de la serie de anti-héroes de Amazon, The Boys, Jack Quaid, también tiene su pasado rodeado de fama y cámaras, esto, pues, es hijo de los actores Dennis Quaid (Footloose) y de Meg Ryan (City of Angels). Sin embargo, el actor en varias ocasiones se ha desmarcado de la carrera de sus padres.

Zoë Kravitz, la nueva gatubela de la franquicia de Batman (2022) y parte del elenco protagónico de la saga Divergente (2014), por si no es suficientemente familiar su apellido, es la hija del cantante Lenny Kravitz y de la actriz Lisa Bonet.

Una de las Nepo Babys en ascenso, según la revista, es la primogénita de Johnny Depp (Piratas del Caribe) y de la modelo Vanessa Paradis, Lily-Rose Depp. La hija actriz y modelo de la pareja, protagoniza la serie The Idol, junto al cantante The Weeknd, esto luego de haber sido rostro de Chanel desde que tenía 16 años.