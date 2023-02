Este domingo se estrenó el capítulo 7 de la primera temporada de The Last of Us, la serie del momento de HBO Max, inspirada en el videojuego de 2013 que lleva el mismo nombre. Con Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) como protagonistas ha sido aclamada por la crítica y sus fans no quieren que termine.

Sin embargo, la primera temporada de la serie se acerca a su fin. Con un Joel malherido y sin encontrar a “Las Luciérnagas”, lo que ocurra con Ellie en los siguientes episodios será clave para la continuación de la historia.

Cabe recordar que, en el pasado capítulo 6, Joel finalmente se encontró con su hermano Tommy, cerrando por ahora una de las líneas que marcó la trama de esta primera parte, que era saber si estaba vivo.

Asimismo, los protagonistas lograron llegar a las instalaciones del laboratorio donde supuestamente se encontrarían con “Las Luciérnagas”, para que pudieran estudiar la inmunidad de Ellie y encontrar una cura para el “cordyceps”. Sin embargo, al llegar al lugar, solo se encontraron con saqueadores.

Posteriormente, en el capítulo 7, vemos a Ellie tratando de ayudar a Joel, que fue apuñalado por un saqueador y adicionalmente, la historia vuelve al pasado para relatar un fragmento de la vida de la menor, antes de encontrarse con Joel y descubrir su inmunidad.

Joel cogiendo la mano de Ellie, y pensando: "gracias por estar aquí conmigo, gracias por no abandonarme" 🥹♥️#TheLastOfUs #TheLastOfUsHBO #TLOU pic.twitter.com/2l5hgantXq — lara 🌿 tlou era (@darkofsouls) February 27, 2023

¿Cuándo termina la primera temporada de “The Last of Us”?

Con 9 capítulos confirmados, a la primera temporada de la serie solo le quedarían 2 episodios por completar, que se estarían estrenando los próximos domingo 5 y domingo 12 de marzo.

Pero para suerte de los fans, desde producción ya se comenta una segunda parte. “La cantidad de historia que queda, que no hemos cubierto, sería más que una temporada. Así que sí, suponiendo que podamos seguir adelante, la idea sería hacer algo más que una temporada”, dijo Craig Mazin, creador de la serie, en una entrevista.

Asimismo, con una fecha aún no confirmada, se espera que la segunda parte llegue a fines de 2024 o inicios de 2025, por lo que todavía quedaría bastante para ver a Ellie y Joel de nuevo en pantalla.