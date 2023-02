Tras el gran éxito que tuvo a nivel mundial la conocida serie surcoreana “El Juego del Calamar” (o “Squid Game”), Netflix quiso ir más allá. El gigante del servicio de streaming creó una nueva idea para seguir manteniendo el impacto que atrajo la serie: un reality show.

El llamado a participar de este programa de telerrealidad inició durante en 2022, donde los postulantes debían responder un formulario con sus datos personales, además de publicar un video corto explicando sus motivaciones para ingresar al show.

Así, durante el primer semestre de este año, los 456 participantes elegidos para grabar el programa tuvieron su primera competencia. Aunque todos tenían expectativas frente a la producción, muchos comentaron respecto a las gravísimas faltas que sucedieron desde el primer día del show.

El juego del calamar: el desafío en la vida real

“El Juego del Calamar” marcó varios récords tras su estreno, tales como los 1,65 mil millones de horas de reproducción de la serie a nivel mundial, o sus galardones en los premios Emmy en 2022. Por eso, la idea de generar en la vida real este reality, era una propuesta prometedora para seguir explotando el proyecto y ampliar la franquicia.

El 14 de junio del 2022, Netflix publicó en su web el llamado a competir en “El juego del calamar: el desafío”, el reality de competencia más grande de la historia. Exactamente 456 jugadores competirán para ganar la gran recompensa de 4,56 millones de dólares, el premio en efectivo más grande en la historias de los realitys.

Los desafíos en la competencia incluyen juegos inspirados en el programa, junto con otras novedades para llevar al límite a los participantes. El peor destino al que se enfrentarán los jugadores, será irse a casa con las manos vacías, según la nota publicada por Netflix.

El inicio del desastre

El día 13 de enero de este año, se inició la primera competencia con los 456 participantes. El lugar de la primera competencia fue en Cardington Studios ubicado en Bedford, al norte de Londres, donde las temperaturas en esta época alcanzan los cero grados Celsius.

Aunque el juego se filmó dentro de un hangar de aviones, el espacio del recinto eran gigantesco y extremadamente frío, por lo que los calentadores de manos ni la ropa térmica lograron desafiar el frío entre los concursantes.

Según Variety, aproximadamente 228 concursantes fueron eliminados durante el juego “Red Light Green Light”, mismo juego que dio inició a la competencia en “El Juego del Calamar”. “Algunas personas no podían mover los pies porque hacía mucho frío”, dijo uno de los jugadores eliminados al medio The Sun. También agregó que muchos competidores solicitaron asistencia médica, por lo que los demás terminaban parados durante 30 minutos entre una toma y otra.

Respuestas de Netflix

Luego de la publicación del 24 de enero que realizó The Sun, destapando varias historias del primer día del producción del reality basado en “El Juego del Calamar”, Netflix entregó sus declaraciones.

Un portavoz del servicio de streaming dijo: “Nos preocupamos profundamente por la salud y la seguridad de nuestro elenco y equipo, e invertimos en todos los procedimientos de seguridad apropiados. Si bien hacía mucho frío en el set, y los participantes estaban preparados para eso, cualquier reclamo de lesiones graves es falso”.

Frente a la respuesta de la producción, tres partipantes hablaron con Variety de forma anónima, comentando más detalles sobre el primer día de producción.

La realidad en la “zona de guerra”

Los participantes, quienes no recibieron ningún tipo de pago por su participación en la serie, comentaron que el juego iba a durar 2 horas entre el inicio y la grabación, pero se convirtió en una prueba de casi siete hora para algunos concursantes.

También el frío fue un factor importante durante las grabaciones, ya que varios concursantes colapsaron en el set debido a éste y a la fatiga, ya que estuvieron presentes también durante la preparación antes de que comenzara el juego, el cual duró unas 8 horas.

Otra concursante comentó a Variety que “las condiciones eran absolutamente inhumanas y no tenían nada que ver con el juego“, comparando las condiciones del show como las del programa de supervivencia de Bear Grylls o “Supervivencia al desnudo”.

“Nunca he tenido tanto frío durante tanto tiempo en mi vida. No podíamos sentir nuestros pies o nuestros dedos de los pies. Era ridículo”, comentó Jenny, otra de las fuentes anónimas que comentaron su experiencia con Variety. También afirmó que mientras el juego estaba en producción, no estaba permitido el uso del baño ni los descansos para tomar agua.

Otros problemas tras el primer día

Tras recibir reglas estrictas de no interactuar con los otros jugadores y confiscar sus celulares, los participantes se prepararon para su primera competencia, en la cual debían mantener su polerón desabrochado para mostrar su número de jugador pese a las bajas temperaturas, además de la sangre falsa de los dispositivos colocados en sus pechos, el cual se activaba cuando eran eliminados.

Tras casi 7 horas de grabación del primer juego, los participantes volvieron al hotel sin opción de cena, para al día siguiente encontrarse con una comida fría de McDonald’s en la puerta de su habitación. Sobre la producción, concuerdan en que faltó más personal para tratar con todas las necesidades de los concursantes, además de apoyo durante todo el curso de su participación.

Aunque los comentarios son de un grupo limitado de personas, se espera que otros concursantes también entreguen sus versiones de los hechos. La presión frente a una producción gigante con 456 participantes, necesita de un equipo capacitado para enfrentarse a cualquier desafío o desastre, demostrando su profesionalidad en el asunto y entregando toda la ayuda posible a los involucrados.