Hace un par de semana se nombraron a los participantes en las diferentes categorías de los premios más importantes del cine: los premios Oscar. Aunque hubo elogios frente a importantes nombres de actores, actrices y directores nominados, un nombre llamó la atención.

Como todos los años, existen profesionales que obtienen una nominación por primera vez a los premios en sus categorías correspondientes. Así es el caso de Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Jamie Lee-Curtis, Paul Mescal, entre otros. Pero hubo un nombre que llamó especialmente la atención en una de las categorías más importantes.

Dentro de los nombres de la categoría a “Mejor actriz”, destacó el nombre de Andrea Riseborough, esto generó dudas frente a las reconocidas actrices nominadas, generando una polémica por su desconocida carrera y una “fraudulenta nominación“.

Tras dar a conocer la candidatura de Riseborough a los premios Oscar 2023, tras su papel protagonista en la película “To Leslie”, comenzaron a aparecer varias opiniones en controversia a su elección. Su puesto dejó fuera de la competencia a las actrices Viola Davis (The Woman King) y Danielle Deadwyler (Till), quienes eran candidatas seguras en su categoría.

The nominations for Actress in a Leading Role go to… #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/W8wKkY7EFQ

El principal cuestionamiento se centró en la extraña campaña de promoción que tuvo la actriz para alcanzar su nominación, la que fue respaldada por importantes rostros del cine de Hollywood. Semanas antes de anunciar a los finalistas en cada categoría de los premios Oscar 2023, la actriz Mary McCormack, esposa del director Michel Morris, envió muchos correos solicitando a miembros de la Academia a ver la película de su marido, “To Leslie“.

El resultado de los correos, generó campaña de influencia con importantes nombres como Amy Adams, Gwyneth Paltrow, Charlize Theron, Sarah Paulson, Edward Norton, entre otros actores. Incluso, unos cuantos rostros alabaron el trabajo de Riseborough y la ayudaron a su reconocimiento para su nominación.

Tanto así que la actriz Cate Blanchett, la nombró luego de obtener el premio a mejor actriz en los premios “Critics Choice Awards”.

At the top of her Critics Choice speech, Cate Blanchett shouts out TO LESLIE star Andrea Riseborough… pic.twitter.com/Wrdm13mEv4

Esta campaña casi desesperada resultó luego de que Momentum Pictures, la productora que compró el drama luego de su debut en la SXSW, no apoyara la película como se esperaba, según comentó su protagonista.

“To Leslie”, la película por la que está nominada Riseborough, se centra en una mujer alcohólica que trata de progresar en su vida, luego de perder toda la fortuna que ganó en la lotería un par de años atrás.

El filme se estrenó el 12 en marzo del año pasado en la “South by Southwest Film Festival” (SXSW) un festival independiente de realizado Austin, Texas. Tras su estreno en salas de cine en Estados Unidos, el filme recaudó solo 27.000 dólares durante la proyección limitada de la película.

La actriz encargada de interpretar a la protagonista, no tuvo una presencia destacada durante la temporada de premios, aunque destaca sus premios a mejor actriz en el Festival Internacional de Cine Gijón y en el Festival de Cine Raindance.

La tormenta que persiguió la nominación de Andrea Riseborough, también llegó a la Academia, la que fue criticada por no dar respaldo a actrices de color, luego de ser respaldada por campañas realizadas por Sony y MGM/Amazon.

“Vivimos en un mundo y trabajamos en industrias que están tan agresivamente comprometidas con defender la blancura y perpetuar la misoginia descarada hacia las mujeres negras”, publicó la directora de Till, Chinonye Chukwu, en Instagram.

La regla que infringió la campaña tras el equipo de “To Leslie”, se centralizó en los “grupos de presión“, donde está estrictamente prohibido contactarse con los miembros de la Academia de forma directa para promocionar una película.

Durante el día viernes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció una revisión de los procedimientos de campaña en torno a los nominados de este año”, según un comunicado publicado por Variety.

“En base a las preocupaciones que surgieron la semana pasada en torno a la campaña de premios por “To Leslie”, la Academia comenzó una revisión de las tácticas de campaña de la película. La Academia ha determinado que la actividad en cuestión no llega al nivel de que la nominación de la película deba ser rescindida”, comentó el CEO de la Academia, Bill Kramer. “Sin embargo, descubrimos las redes sociales y las tácticas de campaña de divulgación que causaron preocupación. Estas tácticas se están abordando directamente con las partes responsables”.

Andrea Riseborough’s Oscar nomination for ‘To Leslie’ will not be rescinded.

However, the Academy says it “did discover social media and outreach campaigning tactics that caused concern. These tactics are being addressed with the responsible parties directly.” pic.twitter.com/jeAUsYr9UT

— Film Updates (@FilmUpdates) January 31, 2023