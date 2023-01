Los premios de la Academia son uno de los más esperados en la temporada de certámenes cinematográficos. Esta vez, las nominaciones para los premios Óscar 2023 aún no se dan a conocer, lo que aumenta las expectativas del público y los trabajadores del mundo del cine.

Próximamente se publicará el listado oficial de los nombres y los títulos que competirán por una estatuilla en una nueva edición de esta competencia.

Listas cortas: la previa a las nominaciones oficiales

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS), entidad organizadora, ya dio a conocer el pasado miércoles 21 de diciembre las listas cortas a las nominaciones a los premios Óscar.

En 10 categorías, la organización publicó la lista oficial de títulos que podrían entrar en las nominaciones finalesque se darán a conocer esta semana .

Puedes revisar aquí las listas cortas, pertenecientes al Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (Banda sonora original), Música (Original Canción), Cortometraje de Animación, Cortometraje Live Action, Sonido y Efectos Visuales.

“Blanquita”, cinta que había sido elegida para representar a Chile, quedó fuera de la lista corta y por ende, ya no participará en la carrera por el Óscar a Mejor Película Internacional.

En tanto, aún no se tiene información sobre las categorías más comentadas, como lo son Mejor Película y los premios a Mejor Actor y Actriz protagonista.

¿Cuándo y dónde ver las nominaciones a los premios Óscar?

La lista completa de nominados a la 95° edición de los Premios Óscar se revelará mañana, 24 de enero, a partir de las 10:30 horas, Chile.

El evento será presentado por Allison Williams (Megan, 2022) y Riz Ahmed (El encuentro, 2021), desde el teatro Samuel Goldwyn en California, Estados Unidos.

Además, la lectura podrá seguirse desde el canal de Youtube oficial de los premios Óscar. ABC News Live, desde la misma plataforma, igualmente transmitirá el evento, que también podrá seguirse en las redes sociales de los premios.

Los favoritos para las nominaciones

Películas como “Black Panther: Wakanda Forever”, la alemana “All Quiet on the Western Front” y “Avatar: The Way of Water” fueron la más mencionadas en las listas cortas, posicionándose como títulos favoritos en esta edición.

Sin embargo, algunas cintas que más resuenan para llevarse el galardón a Mejor Película son “Almas en pena de Inisherin”; el film dirigido por Steven Spielberg, “Los Fabelman”; “Todo a la vez en todas partes” y “Elvis”.

En el caso de los actores, luego de los Globos de Oro y los Critics Choice Awards, la competencia está más reñida que nunca. Brendan Fraser, por su papel en “La Ballena”, y Colin Farrell por “Almas en pena en Inisherin”, parecen estar a la delantera en la carrera por el Óscar a Mejor Actor protagónico.

Para Mejor Actriz protagonista, la actriz Angela Bassett, de “Black Panther: Wakanda Forever”, pareciera que es una de las favoritas para ocupar un lugar en la lista, al igual que Jamie Lee Curtis por “Todo a la vez en todas partes”.

¿Cuándo conocer a los ganadores?

En el Dolby Theatre de Hollywood, ubicado en California, tendrá lugar la nueva versión de los premios Óscar.

Será el 12 de marzo, a las 22:00 horas en Chile, que comenzará la transmisión oficial del evento animado por el comediante Jimmy Kimmel.