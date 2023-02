Este año se estrena en Netflix la temporada 3 de Bridgerton, la serie de época nominada al Emmy que ha conquistado a los espectadores gracias al romance, los coloridos vestidos y los chismes de Lady Whistledown.

Así, cada temporada siguió la historia de un hermano Bridgerton. En la primera, conocimos el romance entre Daphne, interpretada por Phoebe Dynevor, y el duque de Hustings, Simon, interpretado por Regé-Jean Page.

Posteriormente, en la segunda entrega, los protagonistas fueron Anthony (Jonathan Bailey) y Kate Sharma (Simone Ashley), siguiendo el orden de los libros de Julia Quinn, en los cuales se basa la serie.

One would take that as a 'yes' then Miss Sharma? pic.twitter.com/oguV8rdso8

En la temporada 2, el duque de Hustings se ausentó de la historia. Sin embargo, Daphne, la hermana mayor de los Bridgerton, se desempeñó como un personaje secundario clave para la pareja protagónica.

Pero en la temporada 3, no será lo mismo.

La actriz británica de 27 años reveló a Variety y a ScreenRant que en esta ocasión no participará en la tercera temporada.

“Hice mis dos temporadas”, dijo Dynevor a Variety cuando se le preguntó sobre su futuro en ‘Bridgerton’.

“Hice lo que quería hacer con ese personaje y tenía un gran arco. Si me preguntan en el futuro, ¿quién sabe?“, agregó.

Recordemos que la tercera temporada se basará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), sin seguir el orden original de las historias escritas por Quinn.

Miss Penelope Featherington may have rejected Mister Colin Bridgerton's invitation to dance in seasons past, but something tells me that she will get another chance. pic.twitter.com/BXXmWHeDnh

— Bridgerton (@bridgerton) September 15, 2022