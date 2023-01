Tras su exitoso estreno en las plataformas de HBO, la serie The Last of Us tendrá una segunda temporada. Así lo confirmó la cadena televisiva durante esta jornada y ya se comenzó a especular hacia donde apuntará.

La producción, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, adapta en actores de carne y hueso los sucesos del videojuego homónimo de 2013. La historia se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde una plaga fúngica muta y afecta a los humanos, convirtiéndolos en terroríficos zombies.

Pese a que no se anunciaron mayores detalles como fechas o personajes, Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie, se especula que adaptarán los eventos de la segunda versión del videojuego -que fue lanzada en 2020- para la segunda temporada, consignó la revista Entertainment Weekly.

En este sentido, Druckmann afirmó en una entrevista con The Hollywood Reporter: “No tenemos planes de contar ninguna historia más allá de adaptar los juegos”. Y agregó: “No nos encontraremos con el mismo problema que Game of Thrones, ya que la Parte II no termina en un suspenso”.

Cabe destacar que, en el estreno de su primer episodio, The Last of Us consiguió cerca de 4,7 millones de espectadores en televisión y la plataforma de streaming, lo cual fue catalogado como todo un récord por HBO.

La serie seguirá emitiendo un capítulo cada semana, a través del canal de HBO y en su plataforma de streaming, HBO Max.