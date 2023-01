La famosa actriz chilena, Fernanda Urrejola, apareció como la madre de un personaje clave en la segunda temporada de Gossip Girl, el reboot (reinicio) de la serie homónima de 2007, que es emitido por el streaming HBO Max desde 2021.

Urrejola debutó el jueves 12 de enero en el episodio 8 del ciclo actualmente en emisión, representando a Dolores de la Cruz.

Se trata de la madre de una de las protagonistas, Luna La (Luna de la Cruz), quien es mexicana y es personificada por Zión Moreno, actriz estadounidense de origen mexicano por parte de ambos padres.

Y Lu’s mamá también es el nombre oficial del episodio (Y la mamá de Lu también, en la versión latina).

En la serie, Luna es una estudiante de secundaria que está comenzando una carrera en marketing y como estilista.

Dolores (Urrejola) es una actriz mexicana famosa que ha estado siempre ausente de la vida de su hija, debido a que pasa todo el tiempo filmando películas en distintos lugares del mundo. Su esposo también se dedica al cine y viaja mucho.

Por lo mismo, la adolescente vive sola en Nueva York junto a una empleada, y no existe una relación cercana entre Dolores y Luna.

Un conflicto se desarrolla entre madre e hija, que aumenta la tensión entre ambas al final del episodio.

La actriz Fernanda Urrejola reposteó varias historias en su cuenta en Instagram sobre su aparición en la serie.

En tanto, Zión Moreno publicó algunas fotografías con Fernanda Urrejola en su cuenta.

Igualmente, en diciembre pasado subió a Twitter una foto junto a la actriz chilena, escribiendo: “¡Amo a esta increíble mujer! No puedo esperar a que todos la vean en acción”.

Love this incredible woman! Can’t wait for you all to see her in action. ❤️ pic.twitter.com/jrZTZ6YPcE

— Zión (@ziongmoreno) December 3, 2022