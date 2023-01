La película Argentina, 1985 fue galardonada la noche del martes en los Globos de Oro 2023, donde se coronó como la “Mejor película extranjera”, dejando atrás a producciones como: All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y RRR (India).

Esta fue además la única película latinoamericana nominada en una categoría de los Globos de Oro este año, que terminó siendo elegida por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood para el galardón, que recibió en el escenario el director Santiago Mitre.

La historia aborda el periodo de dictadura en Argentina y se enfoca en un grupo de abogados que investiga y lleva a juicio a los responsables del régimen militar en el país durante la década de los 80.

Protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, se estrenó en cines el 29 de septiembre de 2022 y se convirtió en la película argentina más vista del país mientras estuvo en cartelera. Posteriormente en octubre, también llegó al streaming con Amazon Prime Video.

Tras prolongados aplausos, Santiago Mitre subió al escenario y agradeció a su equipo y su gente, además de los actores que encarnaron a los personajes de su producción.

Sin embargo, la frase del momento se la llevó el actor Ricardo Darín, que en medio de la emoción también recordó el reciente triunfo del país en el mundial de fútbol de Catar.

“Para toda la gente Argentina, después del campeonato del mundo es otra gran alegría, los quiero”, señaló.