En su paso por “Taxi libre”, el espacio de entrevistas de Roberto Cox en “Chilevisión Noticias”, Benjamín Vicuña habló de su actual situación sentimental y de su último estreno cinematográfico, “Papá al rescate”, que en un día superó la taquilla de todas las películas chilenas de 2022.

“Estoy ahí más bien más solo que Rambo”, contestó el actor chileno ante una de las preguntas más incómodas de Cox, referidas a su estado sentimental. “Pero Rambo disparaba”, le refutó el periodista. “Ah, bueno…”, respondió Vicuña.

“Me da la impresión, corrígeme Benja, que te cuesta estar soltero”, continuó el reportero, a lo que Vicuña constestó: “Pero por ejemplo ahora, entre cosa y cosa, llevo como cinco o seis meses solo. ¿Bien o no?”.

Ante la interrogante si se sentía “desesperado” o no con la soltería, entre sisas, el intérprete compartió una reflexión personal: “Desesperado no, pero es verdad que entiendo la vida en pareja. Me gusta mucho. Soy de armar equipo con mis parejas, soy así”.

El actor está en Chile con motivo del estreno de la película “Papá al rescate”, que este jueves debutó con rotundo éxito en la cartelera local.

Con apenas un día en las principales cadenas de cine, el filme dirigido por el argentino Marcos Carnevale se convirtió en el estreno más exitoso de la industria chilena en tres años, con más de 7.000 tickets vendidos en su debut.

Además de Vicuña, el elenco de “Papá al rescate” lo integran Jorge Zabaleta, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz.

“Este fue justamente el objetivo que buscamos al pensar esta película. Después del estallido social y una larguísima y dolorosa pandemia, el cine nacional quedó en una situación muy difícil”, comentó el productor Sebastián Freund.