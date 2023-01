Este 05 de enero se estrena la película Papá al rescate, cinta que tendrá en roles protagónicos a Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta, quienes estarán acompañados por Pancho Saavedra, Fernando Larraín y Rodrigo Muñoz.

Se trata de una alocada y emocionante road movie en la que un padre, Nico (Vicuña), decide ir al rescate de su hija antes de que pase al sistema de adopción, acompañado de sus mejores amigos. Con ellos vivirá una loca aventura llena de riesgos e impensados peligros.

La cinta marca el retorno de Vicuña a las producciones nacionales. El actor, en 2021, había sido parte de la teleserie Demente, la cual fue realizada por Mega.

Dentro de la cinta el actor interpreta a Nicolás, un hombre bien parecido, delgado y arquitecto, quien desde que decidió hacer pública su homosexualidad es un hombre feliz. No obstante, la llegada de una carta saca a la luz un secreto de su pasado: es padre de una hija de 8 años, Lulú, que puede cambiar su presente y sobre todo su futuro.

Por lado Zabaleta interpreta aRaimundo, un tipo racional y divorciado, quien es dueño una exitosa agencia de publicidad. Su separación fue

larga y dolorosa, por lo que se ha jurado no volver a comprometerse nunca más con una mujer. Aunque el destino le presentará a alguien que no esperaba y que podrá hacerlo cambiar de opinión: Marina, la asistente social del Hogar donde se encuentra la hija de su amigo.

Benjamín Vicuña y Jorge Zabaleta

BioBioChile tuvo la oportunidad de entrevistar a los dos actores, quienes nos relataron algunos detalles del filme y lo que les espera en el futuro.

Benjamín ¿Qué fue lo que te atrajo de este proyecto?

“Lo que me atrajo del proyecto era poder hacer una comedia familiar, que tanto se echa de menos y se extraña en Chile, con un disparador que tuviera que ver con el amor y la amistad, y que al mismo tiempo fuera una película de acción y aventuras, con un director con mucha experiencia en el género (Marcos Carnevale). Además, quería volver a trabajar en Chile”.

Jorge, generalmente vemos comedias ligadas a madres en el cine chileno, ahora serán padres, ¿de dónde surgió la idea?

“Primero, cuando hicimos la teleserie “Separados”, después la obra “Divorciados” cuando la llevamos al teatro, y ahí nos quedaron ganas de hacer una película. Eso derivó a varias ideas, dándole vueltas al tema, pasaron varios años, y al final después de varios guiones llegaron a esta idea, que es un guión de Rodrigo Muñoz con Sebastián Freund… es bastante contingente, con temas como el matrimonio igualitario y varios cambios culturales. Encuentro que es mucho mejor que la idea original”.

Benjamín ¿Hay situaciones en la película que se asemejen a tu vida cotidiana?

“Por supuesto, porque se revisa el rol del padre hoy en todas sus formas, desde homoparentales hasta familias disfuncionales, separados, hombres grandes que quieren ser padres a cierta edad, y cómo la amistad de este grupo de amigos es una familia que se elige. Por supuesto que me vi reflejado en mi rol de papá con mis seis hijos en muchas de las situaciones que se viven en la película”.

Jorge ¿En qué consiste tu rol en la cinta?

“Raimundo” es el típico amigo ultra práctico, muy amigo de sus amigos, muy apañador, pero de armas tomar, que no pierde el tiempo. Tiene varios problemas personales y afectivos, por esta forma de ser que tiene, especialmente con su hija y con su fracaso matrimonial. Está medio desilusionado de la vida y del amor, y busca en esta bandera de lucha una reivindicación en su vida, para encontrarle un sentido. Esta forma tan fría de mirar todo le ha traído consecuencias”.

Benjamín Vicuña ¿Cómo fue la relación con el resto del elenco?

“La relación entre nosotros fue increíble, es una de las razones por las que me sumé al proyecto. Es maravilloso reencontrarme con Jorge (Zabaleta), con el Chico Muñoz, con Fernando (Larraín) y con Sebastián Freund, creador de “Huaiquimán y Tolosa”. Fue muy intenso, estuvimos conviviendo un mes y medio en Mendoza, y no siempre sucede, pero aquí lo pasamos muy bien, nos reímos, eso quedó en la película, y se potenciaron y profundizaron nuestros lazos de amistad”.

Jorge, Te volvemos a ver en una película, ¿Echas de menos las teleseries?

“Sí, las echo de menos, a mí me gusta hacer teleseries. Estuve muchos años haciéndolas y tengo otra familia en las teleseries. Lo que pasa es que me quitaban mucho tiempo, entonces cada vez que se me daba la posibilidad de hacer un personaje en el cine o en una serie no podía por estar haciendo una teleserie. Y últimamente las teleseries estaban durando 10, 11 meses, hasta 5 años (ríe). No fue una decisión fácil salirme, no fue de un día para el otro, me tomó varios años hasta que al final no podía más. Yo soy una persona que tiene mucho ruido mental, siempre estoy creando cosas, entonces me hacía falta detener un poco la máquina y hacer toda esta cantidad de cosas que tenía pensado hacer, desde programas de conversación, programas de viajes, espectáculo en vivo y películas, porque también tengo un pequeño personaje en la película de Javiera Contador. Ojalá se empiecen a dar más espacios para trabajar en proyectos de cine o de serie que no involucren tanto tiempo de grabación como lo son las teleseries”.