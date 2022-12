La actriz que brilló en Ginger and Rosa, hoy moderniza la historia de Amistades Peligrosas.

A sus 28 años, Alice Englert se ha forjado una carrera por sí misma en Hollywood, muy lejos de la de sus padres, la directora neozelandesa ganadora del Óscar, Jane Campion y del cineasta australiano Colin David Englert.

La actriz se ha paseado por todos los formatos de la industria, además de todos los estilos. Ha tenido grandes aciertos como Rosa, en Ginger & Rosa, junto a Elle Fanning; y fracasos en taquilla como el de Hermosas criaturas, que también la ayudó a darse a conocer a nivel mundial.

Por estos días da una de sus mejores actuaciones en la serie de Lionsgate+, Dangerous Liaisons (Amistades peligrosas), junto a Nicholas Denton.

Amistades Peligrosas es un audaz precuela de la clásica novela de 1782 de Pierre Choderlos de Laclos, y se centra en la historia de la marquesa de Merteuil (Englert) y el vizconde de Valmont (Denton), y cómo estos icónicos personajes se conocieron siendo tan solo unos jóvenes amantes apasionados en París en vísperas de la revolución.

El personaje de Englert es acogida por la actual marquesa de Merteuil (Lesley Manville), y navega por su propio camino en un mundo de hombres, usando el poder de los secretos para recuperar el control.

“Ella es el límite de lo agradable. Oh, qué dramático”, bromeó la actriz en conversación con BioBioChile.

Este rol, muy diferente a los que ha tenido, fue una sorpresa para ella. “Interpretarlos también es como caminar sobre hielo. Realmente me gusta que tuvimos una increíble transformación con atuendos, porque son personas intensas de interpretar”, explicó.

“Y como pudiste ver, no nos parecemos a nosotros mismos para nada. Fue muy agradable que no hubiera nada que se sintiera como un resto dé después del trabajo”, dijo.

Denton, en tanto, complementa la respuesta de su compañera, asegurando que “tenemos mucho del otro en el set, porque estos personajes tienen muchas maneras de acercarse en ciertas escenas debido a la manipulación que existe y que puede ir en cualquier dirección”.

La novela de Laclos se adaptó al cine 1988, con Glenn Close a la cabeza, mientras que en 1999 fue reinventada en Cruel Intentions protagonizada por Sarah Michelle Gellar.

“Yo vi la película y renací y la amé, y luego me familiaricé con el libro. Pero no he visto Cruel Intentions, aunque amo a Michelle Geller”, reconoció la intérprete.

“Amo la forma en que ha estado constantemente en la cultura y también estoy obsesionada con el mal comportamiento de las mujeres en general”, añadió.

“Es una historia queer increíble”

La serie también actualiza las representaciones queer que en las producciones pasadas como algo vergonzoso. De hecho, hace unos días, la creadora de la serie afirmó que “para mí, como una mujer queer creo que es algo inherente a todo lo que escribo. Creo que es muy difícil contar una historia sin llegar a eso”.

Alice, en tanto, también agradece la presencia de este tema. “Es como un punto de inflexión. Lo ves en la pantalla, ves relaciones queer, relaciones sexuales queer. Y espero que haya más de eso en series de época”.

“Es una historia queer increíble la que representamos”, añade.