El actor que interpretó al Rey Viserys en 'House Of The Dragon' compartió unas emotivas palabras de despedida para el personaje.

El último capítulo emitido de House Of The Dragon -precuela de Game of Thrones– puso fin a uno de los personajes más icónicos de la serie, el Rey Viserys, interpretado por Paddy Considine. El actor publicó unas palabras de despedida para el personaje.

Fueron exactamente 8 capítulos de los que fue parte el personaje, cabeza de la familia Targaryen en la serie, que finalmente murió producto de una enfermedad a la piel y la vejez.

Su última interpretación generó una ola de buenas críticas, donde incluso los fans de la serie aseguran que su actuación fue “digna de un Emmy”.

“Gracias por las amables palabras. Fue una aventura increíble donde hice muchos nuevos amigos que estarán conmigo por el resto de mi vida”, escribió Paddy Considine en su Instagram.

Así mismo destacó el trabajo de producción. “Me gustaría dar las gracias a los creadores por permitirme la libertad de hacer Viserys mía. Nunca he amado tanto a un personaje“, expresó.

En la misma línea, agradeció a la actriz Sian Brooke, quien encarnó a la primera esposa del Rey, Aemma Targaryen.

“Quiero dar un gran amor y respeto a Sian Brooke, que vino por solo unos días, pero cambió el curso de mi personaje con su brillante actuación y compromiso con el trabajo.(…) Ella desbloqueó la pieza perdida del rompecabezas para mí, y permitió que mi historia se completara“.

Pero que tremenda entrada la de Viserys, digna de un rey… #LaCasaDelDragón pic.twitter.com/q9lHxa0jZQ — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 10, 2022

“Desde el momento en que ella muere, Viserys también. Fue una historia de amor. Ese es el secreto que llevaba conmigo. Acepta silenciosamente su sufrimiento, nunca se perdonará a sí mismo por poner a su amada esposa a través de tales torturas en sus últimos momentos”, agrega.

Finalmente, comentó lo que significó para el aquel personaje. “Viserys fue un regalo. Me siento tan honrado de que me haya encontrado. Ahora, no más”, concluyó.