El pasado sábado 24 de septiembre, luego del evento especial en el que Netflix reveló nuevos avances de sus series y películas (Tudum 2022), finalmente se lanzó el primer teaser de la quinta temporada de The Crown, la serie que cuenta la historia de la familia real británica.

Durante el evento, Netflix anunció fecha estreno para el próximo 9 de noviembre e instantes después un breve adelanto entregó el primer vistazo de lo que será la serie. En esta etapa tendrá protagonismo la princesa Diana, quien falleció trágicamente en 1997.

El adelanto muestra una escena de lo que será la recreación de uno de los momentos más controversiales de Lady Di, la entrevista con Martin Bashir de la BBC. Allí contó por primera vez en público como fue su relación con la familia real y su matrimonio con el ahora rey Carlos III.

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.

The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022