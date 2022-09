'I Wanna Dance With Somebody' ya entregó un primer vistazo a la esperada historia de Whitney Houston, con la actriz Naomi Ackie como la cantante.

Este jueves se lanzó el primer tráiler de I Wanna Dance With Somebody, la película que retrata la vida de la cantante estadounidense Whitney Houston, que es interpretada por Naomi Ackie.

El drama musical biográfico fue escrito por el mismo guionista de Bohemian Rhapsody, Anthony McCarten, y será dirigido por Kasi Lemmons, actriz y guionista.

El elenco también incluye a actores como Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams y Clarke Peters. Su estreno está fichado para el 21 de diciembre de 2022, luego de que su rodaje se llevara a cabo entre finales de 2020 y principios de 2021.

Este primer vistazo muestra los momentos más emblemáticos de la carrera de Whitney Houston al igual que las problemáticas que debió enfrentar en la época debido a su música y su imagen.

Por ejemplo, una escena en la que se cuestiona que su música “no es lo suficientemente negra” para lo que ella representaba. Siendo esta una crítica común hacia la artista durante sus años más álgidos.

La película además, adopta el título de la popular canción de finales de los 80 I Wanna Dance With Somebody (1987), que marcó un hito en la carrera de Houston. De hecho le costó un Grammy a ‘Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina’ y un American Music Award al ‘Sencillo Pop/Rock Favorito’.

La actriz británica Naomi Ackie, que tomó el desafío de interpretar a la cantante, saltó a la fama por su papel como ‘Bonnie’ en la serie de Netflix The End of the F***ing World y también por su rol en Star Wars: Episodio IX – El ascenso de Skywalker (2019).