"El que no conoce a Dios, a cualquier dragón le reza". Con esas palabras y con una imagen de la película de "El Hobbit", Amazon Prime Video lanzó un "palo" a su competencia en el streaming, HBO Max, luego del estreno de "House of the Dragon". Sin embargo, la publicación de Twitter fue borrada horas más tarde. Vale mencionar que Amazon estrenará el próximo 1 de septiembre, "El señor de los Anillos: Los Anillos del Poder".

Este domingo se estrenó la nueva serie de HBO Max, “House of the Dragon”, basada en la popular saga de “Game of Thrones”, la que contó con una burla por parte de Amazon Prime Video, haciendo alusión al dragón de “El Hobbit”.

Eso sí, la publicación, que fue hecha por medio de Twitter, fue borrada a las pocas horas después por parte de la competencia de HBO Max en el streaming.

Amazon Prime Video vs HBO Max

La plataforma de streaming, HBO Max, estrenó la precuela de “Game of Thrones”, que relata la historia de la familia Targaryen. Y tal como su escudo los representa, la serie se tituló como “House of the Dragon”, o “La casa de los Dragones” en español.

Mientras, su competencia, Amazon Prime Video, prepara el lanzamiento de una producción basada en la saga de “El Señor de los Anillos”. Se trata de “Los anillos del poder”, la que se estrenará el próximo 1 de septiembre.

Cabe recordar que dentro de este universo creado por J.R.R Tolkien, dentro de la historia de “El Hobbit”, existe un dragón que tiene un rol importante en la historia. De hecho, la segunda película basada en el libro mencionado, se titula con el nombre del ser mitológico: “La desolación de Smaug”.

“El que no conoce a Dios a cualquier dragón le reza”

Debido a toda esta competencia de precuelas de sagas de libros entre “House of the Dragon”, de HBO Max, y “El Señor de los Anillos: Los anillos del Poder”, de Amazon Prime Video, es que estos últimos intentaron hacer una burla en Internet.

Pocas horas después del esperado primer capítulo de la historia de George R.R Martin, Amazón escribió en su cuenta de Twitter de Latinoamérica: ¡El que no conoce a Dios, a cualquier dragón le reza!

La publicación venía con una imagen del dragón Smaug y Bilbo Baggins (El hobbit protagonista de la película), la que fue borrada de su cuenta a las pocas horas despúes.

A pesar de lo anterior, Internet no perdona, por lo que la imagen sigue dando vueltas por la red. Es más, en mismo buscador de Google, aún la muestra en sus búsquedas principales.