Por medio de Twitter se dio a conocer esta semana la primera imagen en el set de producción de Godzilla vs Kong 2, la secuela de la aclamada cinta de ciencia-ficción que junta a King Kong con “el rey de los monstruos”.

Según se indicó, en esta cinta vuelve Adam Wingard oficialmente para dirigir la secuela protagonizada por Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kaylee Hottle, Dan Stevens y Fala Chen.

“Aquí está la primera imagen del detrás de cámaras. La producción está sucediendo ahora. La película llega a los cines el 15 de marzo de 2024”, se indicó en redes sociales.

La película, que aún no tiene un título oficial, uniría a Godzilla y Kong “contra una colosal amenaza no descubierta escondida dentro de nuestro mundo”.

Por otra parte se indicó que en Godzilla vs Kong 2, además de presentar la amenaza mayor mencionada, se enfocará en explorar la relación entre la humanidad y los titanes, sobre todo cuando coexistieron juntos en este planeta.

También se prometió revelar cómo fue exactamente que surgieron estos seres gigantes, o cuál es su origen, además de tratar la conexión que tiene con Skull Island, hogar de Kong; siendo revelaciones que “podrían cambiar para siempre a la humanidad”.

